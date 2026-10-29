Diwali Stock Picks 2026: दिवाली के लिए ब्रोकरेज ने निकाले ये 10 बम शेयर, जानें किसमें कितनी होगी कमाई

Diwali Stock Picks 2026: अगर आप दिवाली के मौके पर निवेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने एक बड़ी खबर सामने आई है। PL कैपिटल ने संवत 2083 के लिए अपने टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एनर्जी, मेटल्स, हेल्थकेयर, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स के 10 स्टॉक्स को शामिल किया गया है। इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।

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ब्रोकरेज फर्म ने ये सुझाव रविवार, 8 नवंबर को होने वाली दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले दिए हैं। ब्रोकरेज फर्म ने ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जिनके टेक्निकल इंडिकेटर्स अच्छे हैं और जिनमें आगे और ऊपर जाने की तगड़ी संभावना नजर आ रही है। इनमें अपोलो हॉस्पिटल्स, डीएलएफ, जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया, एचबीएल इंजीनियरिंग, जिंदल स्टील और शिल्पा मेडिकेयर जैसी कंपनियां शामिल हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि इन शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 22 से 47 फीसदी तक तेजी आ सकती है।

1. ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (इंडिया) TARIL के शेयर में ₹265 के आसपास से मजबूत तेजी दिखाई थी। इसके बाद शेयर ₹360 के आसपास पहुंचा, लेकिन वहां से कुछ गिरावट आई। अब इसमें 300 रुपये के आसपास सपोर्ट नजर आ रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, इस स्तर पर खरीदारी के संकेत बन रहे हैं। RSI में भी सुधार दिखाई दे रहा है, जिससे शेयर में दोबारा तेजी की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने ₹315 के भाव वाले शेयर के लिए ₹385 और ₹440 के टारगेट दिए हैं। स्टॉपलॉस ₹260 रखा गया है।

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2. अपोलो हॉस्पिटल्स अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर में 9,050 रुपये के स्तर से काफी गिरावट आई है। अब यह 7,500 रुपये के आसपास संभलता हुआ (bottoming out) दिख रहा है। स्टॉक में सुधार आया है, जिससे इसका तकनीकी आउटलुक बेहतर हुआ है। PL कैपिटल के अनुसार, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 'ओवरसोल्ड जोन' के करीब पहुंच रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने उम्मीद जताई है कि स्टॉक फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगा। इसके लिए 9,800 रुपये और 10,400 रुपये का टारगेट दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है और इसका स्टॉप-लॉस 7,000 रुपये रखा है।

3. DLF डीएलएफ का शेयर अपने प्रमुख 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के ऊपर बना हुआ है। डेली चार्ट पर ऊंचा निचला स्तर बनने और वोलैटिलिटी में कमी के संकेत मिले हैं। ब्रोकरेज के अनुसार, कीमतों में सकारात्मक रुख और वॉल्यूम से शेयर में आगे बढ़त की संभावना नजर आ रही है। PL कैपिटल ने 860 रुपये और 960 रुपये के टारगेट तय किए हैं। इसके लिए 570 रुपये का स्टॉप-लॉस रखा है।

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4. HBL इंजीनियरिंग HBL इंजीनियरिंग ने लगभग 650 रुपये के स्तर से वापसी की है। इस शेयर ने डेली चार्ट पर एक 'हायर लो' (higher low) बनाया है। इससे बेहतर होते मोमेंटम के संकेत मिल रहे हैं। यह स्टॉक 750 रुपये के आसपास, अपने 50 दिवसीय EMA और 200-अवधि के मूविंग एवरेज के बिंदु के ऊपर ट्रेड कर रहा है। PL कैपिटल के अनुसार, हाल ही में बने बुलिश प्राइस पैटर्न से आगे और तेजी आने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए 1,000 रुपये और 1,080 रुपये के टारगेट तय किए हैं।

5. GE वर्नोवा T&D इंडिया NDTV प्रॉफिट में छपी खबर के मुताबिक, GE वर्नोवा T&D इंडिया के शेयर में हाल में ₹4,200 के आसपास कारोबार करने के बाद गिरावट आई थी। शेयर फिसलकर करीब ₹3,550 तक पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद शेयर में खरीदारी लौटी है। ब्रोकरेज का कहना है कि बढ़ते कारोबार के साथ शेयर में आई तेजी इसके लिए अच्छा संकेत है। RSI भी निचले स्तरों से सुधार दिखा रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज ने ₹3,970 के भाव पर खरीदारी की सलाह देते हुए ₹5,100 और ₹5,450 के टारगेट दिए हैं। स्टॉप लॉस ₹3,400 है।

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6. शिल्पा मेडिकेयर हाल ही में आई गिरावट के बावजूद, शिल्पा मेडिकेयर पिछले सात-आठ महीनों से एक मजबूत अपट्रेंड (तेजी के रुझान) में बना हुआ है। स्टॉक को 820 रुपये के आसपास सपोर्ट मिला और तब से इसमें रिकवरी देखने को मिली है। PL कैपिटल का मानना ​​है कि इस रिकवरी से स्टॉक में एक और तेजी आ सकती है। RSI ओवरबॉट स्तरों से नीचे आया है और अब एक संभावित पॉजिटिव रिवर्सल (सकारात्मक बदलाव) का संकेत दे रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने 1,230 रुपये और 1,335 रुपये के टारगेट तय किए हैं और इसका स्टॉप-लॉस 765 रुपये पर रखा है।

7. मरीन इलेक्ट्रिकल्स मरीन इलेक्ट्रिकल्स ने 300 रुपये के स्तर को पार करने (ब्रेकआउट) के बाद अपना तेजी का रुझान (अपट्रेंड) बनाए रखा है। डेली चार्ट पर स्टॉक ने 'हायर लो' बनाया है और 405 रुपये के आसपास अपने 50-दिन के EMA के ऊपर आ गया है। इससे इसमें बेहतर होते मोमेंटम के संकेत मिल रहे हैं। RSI अब ओवरबॉट स्तरों से नीचे आ गया है और एक संभावित पॉजिटिव रिवर्सल का संकेत दे रहा है। PL कैपिटल इस स्टॉक को accumulate करने की सलाह दी है। इसके लिए 520 रुपये और 560 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। इसके साथ ही 355 रुपये पर स्टॉप-लॉस लगाने के लिए कहा गया है।

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8. TD पावर सिस्टम्स TD पावर सिस्टम्स ने पिछले एक साल में एक मजबूत अपट्रेंड बनाए रखा है। डेली चार्ट पर लगातार 'हायर लो' (higher lows) बनाए हैं। हाल ही में आई गिरावट (करेक्शन) के बाद स्टॉक को 620 रुपये के आसपास सपोर्ट मिला और यह 680 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वापस आ गया। PL कैपिटल का मानना ​​है कि इस रिकवरी से तकनीकी आउटलुक (technical outlook) मजबूत हुआ है। RSI भी एक संभावित पॉजिटिव रिवर्सल का संकेत दे रहा है, जिससे आगे और तेजी आने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म ने 870 रुपये और 940 रुपये के टारगेट तय किए हैं। इस पर 580 रुपये का स्टॉप-लॉस लगाने की सलाह दी गई है।

9. सिरमा SGS टेक्नोलॉजी सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का शेयर लगातार अपट्रेंड में बना हुआ है। इसे डेली चार्ट पर 'हायर लो' (higher lows) का सपोर्ट मिल रहा है। हाल ही में आई गिरावट के बाद शेयर को 1,390 रुपये के आसपास सपोर्ट मिला फिर से रिकवरी देखने को मिली। PL कैपिटल का मानना ​​है कि यह पॉजिटिव मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि RSI के संकेत अच्छे हैं और टेक्निकल सेटअप में सुधार हो रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को accumulate करने की सलाह दी है। इसके लिए 1,970 रुपये और 2,120 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। इसका स्टॉप-लॉस 1,290 रुपये पर बताया है।

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10. मरीन इलेक्ट्रिकल्स मरीन इलेक्ट्रिकल्स ने 300 रुपये के स्तर को पार करने के बाद अपना अपट्रेंड बनाए रखा है। डेली चार्ट पर स्टॉक ने 'हायर लो' (higher low) बनाया है और 405 रुपये के आसपास अपने 50-दिन के EMA के ऊपर आ गया है, जो बेहतर होते मोमेंटम का संकेत है। RSI अब ओवरबॉट (overbought) स्तरों से नीचे आ गया है और एक संभावित पॉजिटिव रिवर्सल का संकेत मिल रहा है। PL कैपिटल इस स्टॉक को खरीदने और जमा करने (accumulate करने) की सलाह दी है। इसके लिए 520 रुपये और 560 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। वहीं इसका स्टॉप-लॉस 355 रुपये दिया गया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।