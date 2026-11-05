Diwali Stock Picks 2026: कोटक नियो ने संवत 2083 के लिए जारी की 7 शेयरों की लिस्ट, 7 से 72% तक मिल सकता है मुनाफा

Diwali Stock Picks 2026: कोटक नियो ने संवत 2083 के लिए दिवाली के मौके पर 7 शेयरों को चुना है। इन शेयरों का चयन फंडामेंटल और टेक्निकल, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। ब्रोकरेज फर्म को इन शेयरों में 7 फीसदी से लेकर 72 फीसदी तक की तेजी की संभावना जताई है। इस सूची में मेटल कंपनियां, बड़ी FMCG कंपनियां, डिफेंस सेक्टर के शेयर, स्मॉल फाइनेंस बैंक और IT कंपनियां शामिल हैं।

Advertisement

APL अपोलो ट्यूब्स एपीएल अपोलो ट्यूब्स (APL Apollo Tubes) के लिए कोटक ने 2,594 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। 2,157.10 रुपये के भाव से इसमें करीब 20 फीसदी की तेजी आ सकती है। APL अपोलो ट्यूब्स भारत की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब निर्माता कंपनी है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हाउसिंग, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए 5,000 से ज्यादा प्रोडक्ट पेश करती है।

2. इटरनल कोटक ने इटरनल के लिए 435 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 348.60 रुपये से इसमें 25% की तेजी आ सकती है।

कंपनी के ग्रोथ में Blinkit अहम भूमिका निभा रहा है। मार्च 2027 तक 3,500 से ज्यादा डार्क स्टोर का लक्ष्य है। Kotak को FY26-29 के दौरान कंपनी की रेवेन्यू में 63% CAGR की उम्मीद है।

Advertisement

3. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स कोटक ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के लिए 5,305 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 4,960 रुपये से 7% अधिक है। डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी के पास FY26 के अंत तक ₹2.55 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक थी। इससे अगले 7-8 साल के कारोबार की अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। तेजस Mk2, हेलीकॉप्टर प्रोग्राम और Su-30MKI अपग्रेड से भी मौके बन सकते हैं।

4. जुबिलेंट इंग्रेविया ब्रोकरेज ने जुबिलेंट इंग्रेविया के लिए 970 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 563.95 रुपये से इसमें 72% की तेजी आ सकती है। केमिकल सेक्टर की इस कंपनी को लेकर ब्रोकरेज का नजरिया सकारात्मक है। कंपनी को FY27 में ₹750-800 करोड़ EBITDA की उम्मीद है। इसके अलावा स्पेशियलिटी केमिकल्स और न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन से ग्रोथ मिलने की संभावना है।

Advertisement

5. पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ब्रोकरेज फर्म ने पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के लिए 6,500 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 6,092 रुपये से इसमें लगभग 7% की तेजी आ सकती है। AI से जुड़े खर्च में बढ़ोतरी का फायदा कंपनी को मिल सकता है। Nagarro के अधिग्रहण से बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा। ब्रोकरेज को FY27 में ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ 19.9% रहने की उम्मीद है।

6. टाइटन कंपनी कोटक ने टाइटन कंपनी के लिए 5,050 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 4,503 रुपये से 12% अधिक है। सोने की कीमतों में स्थिरता से टाइटन को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने और मध्यम अवधि में मार्जिन सुधारने में मदद मिलेगी। कंपनी ने अपनी कंसोलिडेटेड ज्वेलरी बिक्री के लिए CAGR आधार पर 19-20% का गाइडेंस बरकरार रखा है। चूंकि मार्केट शेयर अभी भी सिंगल डिजिट में है, इसलिए टाइटन के पास अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रोथ की काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

Advertisement

7. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रोकरेज ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के लिए 85 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 56.99 रुपये से 49 फीसदी की बढ़त हासिल कर सकता है। उज्जीवन एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जिसकी 26 राज्यों में 880 शाखाएं हैं और इसका लोन बुक 45,700 करोड़ रुपये का है। बैंक ने Q2FY27 में शानदार मुनाफा दर्ज किया है, जिसमें इक्विटी पर रिटर्न 20% और एसेट्स पर रिटर्न 2.4% रहा। बैंक की एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।