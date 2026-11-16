Royal Enfield की रिकॉर्ड बिक्री ने भरी रफ्तार, Eicher Motors के शेयर 3% उछले, क्या अब निवेशकों की होगी कमाई?

Eicher Motors Share Price: शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी आयशर मोटर्स (Eicher Motors) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 3 प्रतिशत से ज्यादा उछल गए। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की दमदार सेल और कमर्शियल व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड ने कंपनी की कमाई को बढ़ाया है।

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शेयर में 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी सोमवार, 16 नवंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आयशर मोटर्स के शेयर 7,768.45 के लेवल पर कामकाज के लिए खुले, जबकि कुछ ही देर में 7,943.50 रुपये के अपर लेवल पर पहुंच गए। हालांकि, इंट्राडे में 7,630 के लो को भी छुआ। इससे पहले, शुक्रवार को 767465 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।

कंपनी के मुनाफे और कमाई में जोरदार उछाल कंपनी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में आयशर मोटर्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 1,573 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, पिछले साल की समान तिमाही में यह 1,369 करोड़ रुपये था। मुनाफे के साथ-साथ कंपनी के रेवेन्यू में भी 20 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बढ़कर 7,422 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में 6,172 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का EBITDA 16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,760 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

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सितंबर तिमाही में बुलेट की दिखी बंपर डिमांड कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि रॉयल एनफील्ड ने इस तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा क्वार्टर सेल का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने कुल 3.77 लाख मोटरसाइकिलें बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है। दूसरी ओर, कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस सेल्स भी 28.2 प्रतिशत बढ़कर 28,071 यूनिट्स पर पहुंच गई। इस ज्वाइंट वेंचर से आयशर मोटर्स को 186 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जबकि एक साल पहले 135 करोड़ रुपये था।

आयशर मोटर्स शेयर प्राइस टार्गेट कंपनी की तरफ से शानदार रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज फर्म Elara Securities ने अपनी BUY रेटिंग दी है। इसके साथ ही टार्गेट प्राइस को 9,296 रुपये से बढ़ाकर 9,489 रुपये कर दिया है। यह टार्गेट 13 नवंबर के 7,650 रुपये के बंद भाव से लगभग 24 प्रतिशत की संभावित बढ़त दिखाता है। ब्रोकरेज ने कहा कि प्रीमियम बाइक्स की बढ़ती डिमांड, मजबूत बुकिंग और प्रोडक्शन कैपिसिटी के विस्तार से रॉयल एनफील्ड का मार्केट शेयर बढ़ेगा। इसके अलावा, घरेलू बाजार में अच्छी मांग, एक्सपोर्ट में सुधार और नए मॉडल्स की लॉन्चिंग से कंपनी की कमाई को सपोर्ट मिलेगा।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।