Emcure Pharma Share: शेयर बाजार में हरियाली के बीच शेयर रॉकेट बने, शुरुआती कारोबार में 10% तक उछले, जानें वजह

Emcure Pharma Share Price: एमक्योर फार्मा (Emcure Pharma) के शेयरों में जोरदार तेजी आई है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 10 प्रतिशत तक की छलांग लगाए हैं।

Shivam Shukla
पब्लिश्ड4 Nov 2026, 09:51 AM IST
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Emcure Pharma Share: शेयर बाजार में हरियाली के बीच शेयर रॉकेट बने, 10% तक उछले
Emcure Pharma Share: शेयर बाजार में हरियाली के बीच शेयर रॉकेट बने, 10% तक उछले

Emcure Pharma Share Price: शेयर बाजार में बुधवार, 4 नवंबर को भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 9:40 बजे सेंसेक्स 351.52 अंक या 0.45% की तेजी के साथ 77,269.37 के लेवल पर कामकाज कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 103.50 अंक या 0.43% की बढ़ोतरी के साथ 23,914.35 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। इसी बीच, निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल कंपनी एमक्योर फार्मा (Emcure Pharma) के शेयरों में जोरदार तेजी आई है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 10 प्रतिशत तक की छलांग लगाए हैं।

शेयरों ने बनाया नया 52 वीक हाई

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर एमक्योर फार्मा के शेयर 1976.60 रुपये के मुकाबले 2,050 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि कुछ ही देर में 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,174.20 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इसी के साथ यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 1,306.50 रुपये है। अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से यह शेयर 66 प्रतिशत से ज्यादा की रिकवरी कर चुका है।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।

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