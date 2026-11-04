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Emcure Pharma Share: शेयर बाजार में हरियाली के बीच शेयर रॉकेट बने, शुरुआती कारोबार में 10% तक उछले, जानें वजह

Emcure Pharma Share Price: एमक्योर फार्मा (Emcure Pharma) के शेयरों में जोरदार तेजी आई है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 10 प्रतिशत तक की छलांग लगाए हैं।

Shivam Shukla
पब्लिश्ड4 Nov 2026, 09:51 AM IST
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Emcure Pharma Share: शेयर बाजार में हरियाली के बीच शेयर रॉकेट बने, 10% तक उछले
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Emcure Pharma Share Price: शेयर बाजार में बुधवार, 4 नवंबर को भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 9:40 बजे सेंसेक्स 351.52 अंक या 0.45% की तेजी के साथ 77,269.37 के लेवल पर कामकाज कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 103.50 अंक या 0.43% की बढ़ोतरी के साथ 23,914.35 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। इसी बीच, निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल कंपनी एमक्योर फार्मा (Emcure Pharma) के शेयरों में जोरदार तेजी आई है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 10 प्रतिशत तक की छलांग लगाए हैं।

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शेयरों ने बनाया नया 52 वीक हाई

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर एमक्योर फार्मा के शेयर 1976.60 रुपये के मुकाबले 2,050 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि कुछ ही देर में 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,174.20 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इसी के साथ यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 1,306.50 रुपये है। अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से यह शेयर 66 प्रतिशत से ज्यादा की रिकवरी कर चुका है।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

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