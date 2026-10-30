Stock to buy: 50 रुपये के नीचे आ गई कीमत, क्या इक्विटास SFB के सस्ते शेयर को खरीद लें? ब्रोकरेज ने लगाया बड़ा दांव

Stock to buy today: इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर आज भारी बिकवाली के दबाव में 15% तक टूट गया। शुक्रवार को सुबह 10.51 बजे तक के इंट्रा-डे ट्रेड में यह शेयर 47.32 रुपये के भाव पर फिसल गया जो इसका 52 सप्ताह का सबसे निचला स्तर है। तो क्या शेयर के इतना सस्ता होना निवेशकों के लिए मौका है?
क्या 'बाय इन डीप' के सिद्धांत पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर खरीदने चाहिए या अभी दूरी बनाए रखने में भलाई है? आइए जानते हैं कि आखिर इस शेयर में जोरदार बिकवाली क्यों हो रही है और इसके भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। ब्रोकरेज फर्म सिस्टमैटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में इस पर विस्तार से बात की और शेयर के लिए टारगेट प्राइस भी सेट किया है।
दरअसल, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गुरुवार को ही चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजे पेश किए थे। बैंक ने बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पिछली अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले 42 बेसिस पॉइंट घटकर 6.43% रह गया। वहीं, बैंक के एमडी और सीईओ पीएन वासुदेवन ने कथित हितों के टकराव के कारण इस्तीफा दे दिया। इन्हीं दो कारणों से निवेशकों में भगदड़ मची और शेयर धड़ाम हो गए।
लेकिन तिमाही नतीजों में इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक के पक्ष में कई शानदार आंकड़े दिखे हैं। ब्रोकरेज ने कहा है कि इक्विटास ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। उसका कहना है कि कंपनी ने 2.1 अरब रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है जो उसके अनुमान से 4% ज्यादा है।
बैंक के कर्ज देने की दर में भी वार्षिक आधार पर 30% जबकि तिमाही आधार पर 6% की वृद्धि हुई है। मैनेजमेंट ने लोन में 20% की तेजी की उम्मीद के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए रिटर्न ऑन एसेट (RoA) गाइडेंस 1.2% से बढ़ाकर 1.35% कर दिया है। बैंक ने गोल्ड लोन सेगमेंट में साला आधार पर 193% जबकि तिमाही आधार पर 21.5% की शानदार ग्रोथ हासिल की है।
इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक ने जुलाई-सितंबर तिमाही में अपना एसेट क्वॉलिटी भी सुधारा है। उसका ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 7 बीपीएस घटकर 2.29% रह गया। वहीं, नेट एनपीए 0.7% पर स्थिर है। इन्हीं सब सकारात्मक पहलुओं के मद्देनजर ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखा और 95 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
इस शेयर ने बीती 15 जुलाई को 83.90 रुपये का स्तर छूकर अपना 52 वीक हाई बनाया था। यह शेयर बीते एक सप्ताह में 24% से ज्यादा टूट चुका है। अगर शुक्रवार के सबसे निचले भाव 47.32 रुपये के हिसाब से देखें तो ब्रोकरेज का 95 रुपये का टारगेट प्राइस 100.76% का अपसाइड दिखाता है।
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