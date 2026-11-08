Muhurat Trading Stock: फिनोलेक्स केबल्स के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, शेयरों में 15% की उछाल

संवत 2083 की मुहूर्त ट्रेडिंग में फिनोलेक्स केबल्स के शेयर ने कमाल कर दिया है। यह शेयर निफ्टी पर सबसे ज्यादा चढ़ने वाले टॉप 10 शेयरों में अपनी जगह बना ली है। दीपावली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत 2.20 बजे हुई जो 3.30 बजे तक चलेगा। निवेशक दीपावली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेश का सबसे शुभ अवसर मानते हैं।
बहरहाल, फिनोलेक्स ने मुहूर्त ट्रेडिंग में कारोबार की शुरुआत 131 अंक (12%) की बंपर उछाल के साथ 1,222 रुपये के भाव से की। इस शेयर में निवेशकों का कैसा हुजूम उमड़ा इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते यह शेयर 1,245 के स्तर पर पहुंच गया। फिनोलेक्स केबल्स के 28.23 लाख शेयरों में 348.69 करोड़ रुपये का कारोबार हो चुका था।
केबल्स बनाने वाली फिनोलेक्स ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। फिनोलेक्स केबल्स ने 5 वर्ष में इसने 152%, तीन वर्षों में करीब 38%, इस वर्ष करीब 62% जबकि इस वर्ष अब तक करीब 59% रिटर्न दिया है। इस शेयर ने बीते एक सप्ताह में ही 9.30% की मजबूती हासिल कर ली है।
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