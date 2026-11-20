Firstsource Solutions Share Price: शेयर बाजार में शुक्रवार, 20 नवंबर को भी गिरावट जारी है। इसी बीच, टेक्नोलॉजी कंपनी Firstsource Solutions Ltd में जबरदस्त खरीदारी दर्ज की गई है। आज के शुरुआती कारोबार में यह शेयर 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 275 रुपये के भाव पर खुले, जबकि गुरुवार को 273.90 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, कुछ ही मिनटों में यह शेयर 5.44 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 288.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह उछाल SEW.AI के साथ एक साझेदारी के बाद आई है।

इस डील के बाद एक्टिव हुए बायर्स दोनों कंपनियां मिलकर एनर्जी और वॉटर यूटिलिटी कंपनियों के लिए दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉल्यूशन तैयार करेंगी। इनसे बिलिंग में सटीकता बढ़ेगी, रेवेन्यू मैनेजमेंट बेहतर होगा और भुगतान वसूली आसान बनेगी। यह डील 19 नवंबर को लास वेगास में हुए WE3 ग्लोबल AI समिट 2026 में घोषित की गई। इसमें दो सॉल्यूशन स्मार्ट रेवेन्यू ऑपरेशंस (स्मार्ट RO) और स्मार्ट रेवेन्यू कलेक्शंस (स्मार्ट RC) पेश किए जाएंगे।

इस पार्टनरशिप में फर्स्टसोर्स के डिजिटल कलेक्शन प्लेटफॉर्म और बिलिंग-पेमेंट ऑपरेशन के अनुभव को SEW.AI के एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर के लिए बने AI प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा गया है। ये सॉल्यूशन बिलिंग और कलेक्शन प्रक्रिया के अलग-अलग स्टेप में AI का इस्तेमाल करेंगे। मीटर रीडिंग से लेकर बिलिंग में गलतियां पकड़ने और बकाया बिलों की वसूली तक का काम इससे आसान हो जाएगा।

फर्स्टसोर्स शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि पिछले एक महीने में यह स्टॉक फ्लैट लेवल पर कामकाज करता दिखा गया। वहीं, 6 महीने की अवधि में 13 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2026 में अब तक यह शेयर 15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है, जबकि पिछले एक साल में निवेशकों को 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। वहीं, पांच साल के लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम में 60 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है।