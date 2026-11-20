Firstsource Solutions Share Price: शेयर बाजार में शुक्रवार, 20 नवंबर को भी गिरावट जारी है। इसी बीच, टेक्नोलॉजी कंपनी Firstsource Solutions Ltd में जबरदस्त खरीदारी दर्ज की गई है। आज के शुरुआती कारोबार में यह शेयर 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 275 रुपये के भाव पर खुले, जबकि गुरुवार को 273.90 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, कुछ ही मिनटों में यह शेयर 5.44 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 288.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह उछाल SEW.AI के साथ एक साझेदारी के बाद आई है।

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इस डील के बाद एक्टिव हुए बायर्स दोनों कंपनियां मिलकर एनर्जी और वॉटर यूटिलिटी कंपनियों के लिए दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉल्यूशन तैयार करेंगी। इनसे बिलिंग में सटीकता बढ़ेगी, रेवेन्यू मैनेजमेंट बेहतर होगा और भुगतान वसूली आसान बनेगी। यह डील 19 नवंबर को लास वेगास में हुए WE3 ग्लोबल AI समिट 2026 में घोषित की गई। इसमें दो सॉल्यूशन स्मार्ट रेवेन्यू ऑपरेशंस (स्मार्ट RO) और स्मार्ट रेवेन्यू कलेक्शंस (स्मार्ट RC) पेश किए जाएंगे।

इस पार्टनरशिप में फर्स्टसोर्स के डिजिटल कलेक्शन प्लेटफॉर्म और बिलिंग-पेमेंट ऑपरेशन के अनुभव को SEW.AI के एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर के लिए बने AI प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा गया है। ये सॉल्यूशन बिलिंग और कलेक्शन प्रक्रिया के अलग-अलग स्टेप में AI का इस्तेमाल करेंगे। मीटर रीडिंग से लेकर बिलिंग में गलतियां पकड़ने और बकाया बिलों की वसूली तक का काम इससे आसान हो जाएगा।

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फर्स्टसोर्स शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि पिछले एक महीने में यह स्टॉक फ्लैट लेवल पर कामकाज करता दिखा गया। वहीं, 6 महीने की अवधि में 13 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2026 में अब तक यह शेयर 15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है, जबकि पिछले एक साल में निवेशकों को 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। वहीं, पांच साल के लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम में 60 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।