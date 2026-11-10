FPI का बड़ा यू-टर्न! नवंबर के 9 दिन में भारतीय बाजार में लगा दिए ₹53,739 करोड़, जानिए वजह

FPI Investment November 2026: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने लगातार दो महीने तक निकासी के बाद नवंबर के पहले नौ दिन में ही भारतीय शेयर बाजार में 53,739 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है। वैश्विक स्तर पर कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली, घरेलू कंपनियों की मजबूत आय वृद्धि और बड़ी कंपनियों के शेयरों का आकर्षक मूल्यांकन इसकी प्रमुख वजहें रहीं।
डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने दो से नौ नवंबर के बीच छह कारोबारी सत्रों के दौरान भारतीय शेयरों में शुद्ध रूप से 53,739 करोड़ रुपये लगाए। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर में 34,843 करोड़ रुपये और सितंबर में 35,861 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी।हालांकि, नवंबर में निवेश लौटने के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई की कुल शुद्ध निकासी 2.41 लाख करोड़ रुपये रही है।
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि एफपीआई के रुख में अचानक आए बदलाव की वजह अमेरिका के साथ-साथ दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसे एआई से जुड़े बाजारों में बिकवाली रही।उन्होंने कहा कि अमेरिका में डेटा सेंटर पर होने वाले भारी खर्च को लेकर चिंताओं के कारण एआई शेयरों में बिकवाली हुई। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत दर्ज करने वाले डेमोक्रेट्स डेटा सेंटर पर बिना किसी नियंत्रण के खर्च के खिलाफ हैं और एआई क्षेत्र के लिए नियामकीय सुरक्षा उपायों की मांग करेंगे।
विजयकुमार के मुताबिक, एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली ने भारतीय बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बना दिया है। भारत को व्यापक रूप से एआई क्षेत्र से इतर निवेश के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा, घरेलू कंपनियों की अच्छी आय वृद्धि और बड़ी कंपनियों के शेयरों का आकर्षक मूल्यांकन भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।क्षेत्रवार निवेश की बात करें तो एफपीआई ने वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन और दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बड़ी खरीदारी की।
बॉन्ड खंड में विदेशी निवेशकों ने पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (एफएआर) के जरिये 7,759 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालांकि, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से निवेश बनाए रखने की व्यवस्था (वीआरआर) के तहत 591 करोड़ रुपये और सामान्य मार्ग से 270 करोड़ रुपये की निकासी की।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
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