FPI Investment: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की रणनीति में नवंबर के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस साल ज्यादातर समय भारतीय शेयरों में बिकवाली करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) अब जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार में ₹1,14,959 करोड़ का निवेश किया है। यह उपलब्ध आंकड़ों की अवधि में किसी एक महीने का सबसे बड़ा निवेश है।

विदेशी निवेशकों की इस वापसी से पहले भारतीय बाजार लगातार बिकवाली का दबाव झेल रहा था। अक्टूबर में FPI ने भारतीय शेयरों से ₹34,843 करोड़ निकाले थे। वहीं, मार्च में उनकी बिकवाली ₹1.18 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर में भी विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे थे।

नवंबर में निवेश का यह रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने साल के शुरुआती दस महीनों में भारतीय शेयरों से बड़ी रकम निकाली थी। अब बेहतर कॉरपोरेट नतीजों और वैश्विक निवेश रणनीति में बदलाव के बीच भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर उनके निवेश के दायरे में आ गया है।

किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं विदेशी निवेशक? विदेशी निवेशकों ने नवंबर में सबसे ज्यादा भरोसा वित्तीय सेवाओं और उपभोक्ता मांग से जुड़े शेयरों पर जताया है। ICICI सिक्योरिटीज के आंकड़ों के मुताबिक, 15 नवंबर को खत्म पखवाड़े में FPI ने भारतीय शेयरों में ₹84,300 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की। इस निवेश का करीब 70% हिस्सा वित्तीय सेवाओं और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर में गया। वित्तीय सेवाओं में सबसे ज्यादा ₹43,100 करोड़ का निवेश आया।

इसके बाद अन्य डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनियों में ₹8,100 करोड़, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ₹7,600 करोड़ प्रत्येक तथा आईटी और हार्डवेयर कंपनियों में ₹5,100 करोड़ का निवेश हुआ। अन्य सेक्टरों में भी विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की। हालांकि, औद्योगिक कंपनियों और केमिकल सेक्टर में उनकी बिकवाली रही।

FPI ने किस सेक्टर में कितने लगाए रुपये

Sector Net FPI Investment Financials ₹ 43,100 crore Other Discretionary Consumption ₹ 8,100 crore Telecom ₹ 7,600 crore Automobiles ₹ 7,600 crore IT and Hardware ₹ 5,100 crore FMCG ₹ 3,000 crore Other Services ₹ 2,600 crore Energy ₹ 2,000 crore Construction Materials ₹ 1,000 crore Healthcare ₹ 1,000 crore Power ₹ 700 crore Realty ₹ 600 crore Metals and Mining ₹ 300 crore Industrials - ₹ 900 crore Chemicals - ₹ 400 crore

FPIs इंडियन इक्विटी में क्यों पैसा लगा रहे हैं? जानें 5 कारण 1. वैश्विक निवेशकों का AI शेयरों से दूसरे बाजारों की ओर रुख वैश्विक बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश को लेकर सतर्कता बढ़ी है। AI कारोबार में भारी निवेश और कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने के बाद कुछ वैश्विक निवेशक अपनी पूंजी का आवंटन बदल रहे हैं। इसका फायदा भारतीय शेयर बाजार को मिला है। पिछले कई महीनों में भारतीय बाजार का प्रदर्शन कुछ दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में कमजोर रहा था।

ऐसे में विदेशी निवेशकों को यहां अपेक्षाकृत बेहतर निवेश अवसर दिखाई देने लगे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार के मुताबिक, वैश्विक AI कारोबार से निवेश का रुख बदलना भारत में विदेशी पूंजी की वापसी की प्रमुख वजहों में शामिल है।

2. कंपनियों के मुनाफे में मजबूत बढ़ोतरी भारतीय कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजों से भी विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, निफ्टी 50 कंपनियों ने दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 27% की मुनाफा वृद्धि दर्ज की है। कंपनियों की कमाई में सुधार से शेयरों के मौजूदा वैल्यूएशन को सपोर्ट मिला है। विदेशी निवेशक अब केवल बाजार की तेजी के आधार पर नहीं, बल्कि कंपनियों की कमाई और कारोबारी प्रदर्शन को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर दिसंबर तिमाही में भी कंपनियों के नतीजे मजबूत रहते हैं, तो विदेशी निवेश का यह सिलसिला आगे जारी रह सकता है।

3. भारतीय शेयरों का वैल्यूएशन हुआ आकर्षक विदेशी निवेशकों की वापसी के पीछे भारतीय शेयरों का अपेक्षाकृत आकर्षक मूल्यांकन भी एक अहम कारण है। लगातार बिकवाली और बाजार के कमजोर प्रदर्शन के बाद खासकर बड़ी कंपनियों के शेयरों के भाव निवेश के लिहाज से अधिक उचित स्तर पर आए हैं। ITI अल्टरनेट्स के मैनेजिंग पार्टनर मोहित गुलाटी के मुताबिक, अक्टूबर के मध्य तक दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में भारतीय शेयरों का वैल्यूएशन ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया था।

इसके बाद कंपनियों के बेहतर नतीजों की वजह से निवेश के पक्ष में फिर से माहौल बना है। इससे विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में अपेक्षाकृत बेहतर जोखिम और संभावित रिटर्न का संतुलन दिखाई देने लगा है।

4. रुपये में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय रुपये की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में तेल की कीमतें घटने से देश के आयात बिल और महंगाई पर दबाव कम हो सकता है।

इससे चालू खाते और रुपये की स्थिरता को भी सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड की कीमत एक हफ्ते के भीतर करीब 117 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 90 डॉलर के मध्य स्तर पर आ गई थी। तेल की कीमतों में इस गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विदेशी निवेशकों की चिंताएं कम हुई हैं।

5. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों से राजनीतिक स्पष्टता SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा का कहना है कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नतीजों की वजह से भी विदेशी निवेशक भारतीय बाजार की ओर लौटे हैं। 3 नवंबर को हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में जीत मिली। उनके मुताबिक, इससे अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य को लेकर कुछ स्पष्टता आई।

इसके अलावा, वैश्विक निवेशकों की ओर से AI शेयरों में निवेश घटाने और भारतीय बाजार में नए अवसर तलाशने की रणनीति से भी विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा मिला है।

क्या विदेशी निवेशकों की खरीदारी से शेयर बाजार में तेजी जारी रहेगी? नवंबर में विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड खरीदारी के बाद अब बाजार की नजर इस बात पर है कि क्या यह रुझान आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के डॉ. वीके विजयकुमार का मानना है कि कंपनियों की कमाई में सुधार जारी रहने पर विदेशी निवेश का प्रवाह बना रह सकता है। हालांकि, बीच-बीच में मुनाफावसूली के कारण बाजार में गिरावट भी आ सकती है।

ITI अल्टरनेट्स के मोहित गुलाटी के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की वापसी सिर्फ शेयर बाजार की तेजी से नहीं है। इसके पीछे कंपनियों के बेहतर नतीजे और आकर्षक वैल्यूएशन जैसे बुनियादी कारण भी हैं। अगर दिसंबर तिमाही में कंपनियों की कमाई उम्मीदों के अनुरूप रहती है, तो विदेशी निवेश नवंबर के बाद भी जारी रह सकता है।