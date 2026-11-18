Stocks to buy: तीन ब्रोकरेज फर्मों ने अलग-अलग सेक्टर के 53 शेयरों को बाय रेटिंग दी है। बिल्डिंग मैटिरियल्स, केमिकल्स, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर, मेटल्स एंड माइनिंग, पावर, ऑटो, यूटिलिटीज, रिटेल समेत अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के दमदार तिमाही नतीजों ने ब्रोकरेज फर्मों का मन मोह लिया है। ब्रोकरेज फर्मों अपनी-अपनी ताजा रिपोर्ट में जिन शेयरों पर दांव लगाया है, उन कंपनियों के भविष्य में मजबूत कारोबार के संकेत मिलते हैं। ब्रोकरेजेज ने इन शेयरों के लिए बाय रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस भी सेट किए हैं। आइए एक टेबल में सभी शेयरों के टारगेट प्राइस देखते हैं।
|ब्रोकरेज का नाम
|कंपनी का नाम
|रेटिंग
|टारगेट प्राइस
|एक्सिस सिक्यॉरिटीज/एक्सिस डायरेक्ट
|Healthcare Global Enterprises (HCG)
|BUY
|₹820
|Maruti Suzuki India Ltd
|BUY
|₹13,375
|Ashok Leyland Ltd
|BUY
|₹200
|Automotive Axles Ltd
|BUY
|₹2,170
|Bajaj Auto Ltd
|BUY
|₹12,180
|CIE Automotive India Ltd
|BUY
|₹455
|Eicher Motors Ltd
|BUY
|₹8,705
|Endurance Technologies Ltd
|BUY
|₹2,900
|Hero MotoCorp Ltd
|BUY
|₹6,025
|Minda Corporation Ltd
|BUY
|₹815
|Pricol Ltd
|BUY
|₹935
|Sansera Engineering Ltd
|BUY
|₹4,880
|Steel Strips Wheels Ltd
|BUY
|₹600
|TVS Motor Company Ltd
|BUY
|₹4,700
|UNO Minda Industries Ltd
|BUY
|₹1,525
|Aarti Industries Ltd
|BUY
|₹665
|Apcotex Industries Ltd
|BUY
|₹650
|Camlin Fine Sciences Ltd
|BUY
|₹145
|Dhanuka Agritech Ltd
|BUY
|₹1,550
|Elecon Engineering Company Ltd
|BUY
|₹610
|Gravita India Ltd
|BUY
|₹2,270
|Jubilant Ingrevia Ltd
|BUY
|₹915
|Kirloskar Brothers Ltd
|BUY
|₹2,100
|Mold-Tek Packaging Ltd
|BUY
|₹450
|Navin Fluorine International Ltd
|BUY
|₹9,650
|NOCIL Ltd
|BUY
|₹175
|P I Industries Ltd
|BUY
|₹2,750
|Pitti Engineering Ltd
|BUY
|₹1,230
|VA Tech Wabag Ltd
|BUY
|₹2,430
|Welspun Living Ltd
|BUY
|₹240
|Trent Ltd
|BUY
|₹3,220
|APL Apollo Tubes
|BUY
|₹2,500
|Hindalco Industries
|BUY
|₹1,060
|NTPC Ltd
|BUY
|₹370
|Skipper Ltd
|BUY
|₹570
|JSW Energy Ltd
|BUY
|₹590
|चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज
|Lloyds Metals And Energy
|BUY
|₹2390
|NMDC
|BUY
|₹107
|Sambhav
|BUY
|₹210
|Monolith
|BUY
|₹1,778
|Radico Khaitan
|₹4820
|Allied Blenders and Distillers
|₹850
|Tilaknagar Industries
|₹650
|United Breweries
|₹1480
|सेंट्रम ब्रोकिंग
|Blue Star
|BUY
|₹1,845
|LG Electronics India
|BUY
|₹1,965
|Whirlpool of India
|BUY
|₹1,070
|Crompton Consumer
|BUY
|₹320
|KEI Industries
|BUY
|₹4,790
|Orient Electric
|BUY
|₹250
|Polycab India
|BUY
|₹9,990
|RR Kabel
|BUY
|₹2,760
|V-Guard Industries
|BUY
|₹380
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए टारगेट प्राइस ब्रोकरेज फर्मों के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।