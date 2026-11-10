Dividend Stock: हर शेयर पर ₹18 की सीधी कमाई, मुनाफा 80% उछला, जानें कब खाते में आएगा पैसा

Galaxy Surfactants Dividend: होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी केमिकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स (Galaxy Surfactants) ने अपने शेयरधारकों को गुड न्यूज दी है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 18 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। यह डिविडेंड उन शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर होंगे।

गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स डिविडेंड रिकॉर्ड डेट कंपनी मैनेजमेंट ने इस 18 रुपये के अंतरिम डिविडेंड के लिए बुधवार, 11 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी, रिकॉर्ड डेट के दिन जिन शेयरधारकों के डीमैट खाते में शेयर मौजूद होंगे, वे इस भुगतान के हकदार बनेंगे। ऐसे में निवेशकों के पास 17 नवंबर तक शेयर खरीदने का मौका है। वहीं, डिविडेंड पेआउट ऐलान होने के 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2026 में भी 22 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था।

गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स Q2 रिजल्ट्स 2026 बता दें कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 80.1% बढ़कर 119.8 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 66.5 करोड़ था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 36.4% की जोरदार बढ़त के साथ 1,816.8 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं,EBITDA 68.4% बढ़कर 195.9 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका मार्जिन सुधरकर 10.8% हो गया।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के. नटराजन ने कहा, भारतीय बाजार में मजबूत डिमांड,AMET सेक्टर में रिकवरी और स्पेशियल्टी केयर सेगमेंट की लगातार बढ़त ने इस नतीजे को ऐतिहासिक बना दिया। उन्होंने साफ किया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का टैक्स बाद मुनाफा (PAT) पिछले पूरे वित्त वर्ष (FY26) के कुल आंकड़े को भी पार कर चुका है।

गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स शेयर प्राइस ट्रेंड मौजूदा समय में कंपनी का शेयर 2,197.10 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। इस आधार इसका डिविडेंड यील्ड लगभग 1% बैठता है। अगस्त 2018 के बाद से कंपनी अब तक 15 बार डिविडेंड बांट चुकी है। पिछले 12 महीनों में कंपनी कुल 22 रुपये प्रति शेयर का डिमांड दे चुकी है।

शेयर के प्रदर्शन की बात करें, तो हालिया एक महीने में इसमें लगभग 11.97% की सुस्ती देखी गई है। हालांकि, मिड और लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए यह फायदेमंद रहा है। बीते तीन महीनों में स्टॉक ने 6.43% और छह महीनों में 14.78% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक (YTD) शेयर में 8.18% की तेजी आ चुकी है।