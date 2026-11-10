Dividend Stock: हर शेयर पर ₹18 की सीधी कमाई, मुनाफा 80% उछला, जानें कब खाते में आएगा पैसा

Galaxy Surfactants Dividend: होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी केमिकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स (Galaxy Surfactants) ने अपने शेयरधारकों को गुड न्यूज दी है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 18 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। यह डिविडेंड उन शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर होंगे।

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गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स डिविडेंड रिकॉर्ड डेट कंपनी मैनेजमेंट ने इस 18 रुपये के अंतरिम डिविडेंड के लिए बुधवार, 11 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी, रिकॉर्ड डेट के दिन जिन शेयरधारकों के डीमैट खाते में शेयर मौजूद होंगे, वे इस भुगतान के हकदार बनेंगे। ऐसे में निवेशकों के पास 17 नवंबर तक शेयर खरीदने का मौका है। वहीं, डिविडेंड पेआउट ऐलान होने के 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2026 में भी 22 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था।

गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स Q2 रिजल्ट्स 2026 बता दें कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 80.1% बढ़कर 119.8 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 66.5 करोड़ था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 36.4% की जोरदार बढ़त के साथ 1,816.8 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं,EBITDA 68.4% बढ़कर 195.9 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका मार्जिन सुधरकर 10.8% हो गया।

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कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के. नटराजन ने कहा, भारतीय बाजार में मजबूत डिमांड,AMET सेक्टर में रिकवरी और स्पेशियल्टी केयर सेगमेंट की लगातार बढ़त ने इस नतीजे को ऐतिहासिक बना दिया। उन्होंने साफ किया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का टैक्स बाद मुनाफा (PAT) पिछले पूरे वित्त वर्ष (FY26) के कुल आंकड़े को भी पार कर चुका है।

गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स शेयर प्राइस ट्रेंड मौजूदा समय में कंपनी का शेयर 2,197.10 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। इस आधार इसका डिविडेंड यील्ड लगभग 1% बैठता है। अगस्त 2018 के बाद से कंपनी अब तक 15 बार डिविडेंड बांट चुकी है। पिछले 12 महीनों में कंपनी कुल 22 रुपये प्रति शेयर का डिमांड दे चुकी है।

शेयर के प्रदर्शन की बात करें, तो हालिया एक महीने में इसमें लगभग 11.97% की सुस्ती देखी गई है। हालांकि, मिड और लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए यह फायदेमंद रहा है। बीते तीन महीनों में स्टॉक ने 6.43% और छह महीनों में 14.78% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक (YTD) शेयर में 8.18% की तेजी आ चुकी है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।