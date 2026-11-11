Global Brokerages Firm: इंडियन स्टॉक मार्केट पर फिदा हुए ग्लोबल ब्रोकरेज! दुनिया के दिग्गजों को अब भारत में दिख रही कमाई

Global Brokerages Firm: इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों से जारी कमजोर प्रदर्शन के बाद अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों का नजरिया बदल रहा है। कंपनियों की कमाई में सुधार की उम्मीद, शेयरों के वैल्यूएशन में नरमी और विदेशी निवेशकों की संभावित वापसी से बाजार फिर से गुलजार होने वला है। HSBC ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दी है, जबकि Citigroup ने दिसंबर 2027 के लिए निफ्टी का टारगेट बढ़ाकर 28,000 कर दिया है। इधर जेफरीज (Jefferies) ने भी अपने एशिया-पैसिफिक पोर्टफोलियो में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई है।

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हालांकि, बाजार की आगे की चाल को लेकर सभी ब्रोकरेज एकमत नहीं हैं। JPMorgan ने शुरुआती 2027 के लिए निफ्टी का टारगेट 27,000 रखा है, जबकि Bernstein ने दिसंबर 2026 का टारगेट घटाकर 25,000 कर दिया है। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनियों की कमाई में अनुमान के मुताबिक सुधार होगा और क्या विदेशी निवेशक फिर से भारतीय शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे?

HSBC ने भारत की रेटिंग को 'ओवरवेट' (overweight) में अपग्रेड किया ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC ने इंडियन स्टॉक मार्केट पर अपना नजरिया बदल दिया है और इसकी रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दी है। यह बदलाव भारतीय कंपनियों की कमाई में मजबूती, बैंकिंग सेक्टर में बेहतर क्रेडिट ग्रोथ और शेयरों के वैल्यूएशन में आई नरमी के आधार पर किया गया है।

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ब्रोकरेज फर्म का मानना ​​है कि भारत उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो AI से जुड़े शेयरों के दबदबे वाले एशियाई बाजारों में अपना जोखिम कम करना चाहते हैं। HSBC ने विदेशी निवेश (foreign inflows) की संभावनाओं पर भी जोर दिया है। इसके अनुसार, अभी वैश्विक 'इमर्जिंग-मार्केट' फंड्स में से केवल 22 फीसदी ही भारत को 'ओवरवेट' (overweight) मानकर निवेश कर रहे हैं।

सिटी ने निफ्टी का टारगेट बढ़ाकर 28,000 किया सिटी ने साल 2027 के अंत के लिए निफ्टी का अपना टारगेट 26,000 से बढ़ाकर 28,000 कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इसमें करीब 12 फीसदी की तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि इन तीन फैक्टर से इंडियन इक्विटी मार्केट को बड़ा सहारा मिलेगा। वित्त वर्ष 2028 तक सालाना कमाई में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। इससे महंगाई और चालू खाते (current account) पर दबाव कम होगा।

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इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़े पूंजीगत खर्च में कुछ नरमी आ सकती है। सिटी का अनुमान है कि इमर्जिंग मार्केट फंड्स में भारत के 'एक्टिव वेट' (active weight) में हर 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से लगभग 12 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है।

जेफरीज ने भी एशिया पोर्टफोलियो में बढ़ाई भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज (Jefferies) ने अपने 'एशिया-पैसिफिक (जापान को छोड़कर)' पोर्टफोलियो में भारत का वेटेज 2 फीसदी बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है, जबकि दक्षिण कोरिया और ताइवान के लिए आवंटन में कटौती कर दी है। यह बदलाव उन बाजारों से हटकर है जो वैश्विक AI सप्लाई चेन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। उन अर्थव्यवस्थाओं की ओर झुकाव दिखाता है जो घरेलू मांग और विकास के अधिक विविध कारकों (ग्रोथ ड्राइवर्स) पर टिकी हैं।

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JPMorgan को निफ्टी के 27,000 तक पहुंचने की उम्मीद जेपी मॉर्गन ने 2027 की शुरुआत के लिए निफ्टी का अपना बेस-केस टारगेट 27,000 पर बरकरार रखा है। उन्हें उम्मीद है कि विदेशी निवेशकों का 'अंडरवेट' रुख (यानी कम निवेश वाला नज़रिया) अब बदलेगा।

बर्नस्टीन ने घटा दिया निफ्टी का टारगेट जहां HSBC, Citi और Jefferies भारतीय बाजार को लेकर अधिक सकारात्मक हो रहे हैं, वहीं बर्नस्टीन ने सतर्क रुख अपनाया है। ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 के लिए निफ्टी का टारगेट 26,000 से घटाकर 25,000 कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। बर्नस्टीन की चिंता भारतीय शेयरों के वैल्यूएशन को लेकर है।

ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनियों की अनुमानित कमाई के मुकाबले शेयरों की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं। इसके अलावा हालिया तेजी में कंपनियों की कमाई में संभावित सुधार का बड़ा हिस्सा पहले ही शेयरों की कीमतों में शामिल हो चुका हो है। ऐसे में आगे बाजार में तेजी बनाए रखने के लिए कंपनियों को अपने नतीजों में मजबूत प्रदर्शन दिखाना होगा।

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जानें Goldman Sachs का क्या है अनुमान गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) भारतीय शेयर बाजार को लेकर सबसे सकारात्मक लक्ष्य रखने वाली ब्रोकरेज फर्मों में शामिल है। ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 के लिए निफ्टी का टारगेट 29,000 रखा था। हालांकि, इस टारगेट नवंबर 2025 का है, जब ब्रोकरेज ने भारत की रेटिंग को 'ओवरवेट' (overweight) में अपग्रेड किया था। इसके पीछे उन्होंने कमाई में सुधार और मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीदों का हवाला दिया था।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।