Stock to buy: 12 महीने में 80% बढ़ेगी कीमत? शानदार तिमाही नतीजों से गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिला ऊंचा टारगेट प्राइस

Stock Pick: गोदरेज प्रॉपर्टीज उन शेयरों की लिस्ट में शुमार हो गया है जिन पर ब्रोकरेज बुलिश हैं। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजों में शानदार आंकड़े पेश किए हैं। इसलिए ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्यॉरिटीज का मानना है कि यह शेयर आने वाले 12 महीनों में 80% तक की ग्रोथ दर्ज कर सकता है। कंपनी ने शेयर पर बाय रेटिंग देते हुए अपने भरोसे के पीछे के कारण गिनाए हैं।

चकाचक चल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज का कारोबार ब्रोकरेज का कहना है कि इस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज का कारोबार अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। कंपनी चार प्रमुख कारणों से आने वाले समय में मजबूत ग्रोथ रिकॉर्ड कर सकती है जिससे शेयर की कीमत को भी सहारा मिल सकता है। पहला, कंपनी की नकदी की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।

अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (H2FY27) से कंपनी का फ्री कैश फ्लो (FCF) पॉजिटिव हो जाएगा। कंपनी को इस पूरे वित्त वर्ष में करीब 15,000 करोड़ रुपये की रकम ग्राहकों से मिलने की उम्मीद है। वहीं, ऑपरेशनल कैश फ्लो (OCF) करीब 7,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2028 में भी कंपनी में ऐसी ही मजबूती देखने को मिल सकती है।

पुराने प्रॉजेक्ट्स के बढ़ी रही बिक्री, नए से बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद दूसरा, कंपनी के पुराने प्रॉजेक्ट्स से होने वाली बिक्री बढ़ रही है। बीती तिमाहियों में यह सालाना आधार पर 55% बढ़कर 8,590 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में यह 83% बढ़कर 5,050 करोड़ रुपये रही।

तीसरा, नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग से बिक्री को बड़ा फायदा मिल सकता है। कंपनी की योजना अक्तूबर-मार्च छमाही में करीब 32,000 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की है। इनमें मुंबई के बांद्रा रीक्लेमेशन में 8,000 करोड़ रुपये और गुरुग्राम के सेक्टर 63A में 4,700 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे कंपनी एक तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री कर सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि यह बिक्री करीब 14,000 करोड़ रुपये रह सकती है।

और चौथा, अगले वित्त वर्ष 2027-28 में 20% ROE हासिल करने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयरधारकों की इक्विटी पर 20% रिटर्न देने की स्थिति में पहुंच सकती है।

वैल्युएशन के मोर्चे पर भी आकर्षक है यह शेयर ब्रोकरेज के मुताबिक, इन सकारात्मक पहलुओं के बावजूद गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर का वैल्यूएशन अभी आकर्षक है। कंपनी के मुख्य कारोबार से होने वाले ऑपरेटिंग कैश फ्लो के मुकाबले उसकी एंटरप्राइज वैल्यू करीब 5 गुना है। ब्रोकरेज का मानना है कि यह वैल्यूएशन कंपनी की संभावनाओं को सही तरीके से नहीं दर्शाता।

मौजूदा वैल्यूएशन में यह मानकर चला जा रहा है कि बिक्री की मात्रा नहीं बढ़ेगी और कीमतों में 5% वार्षिक गिरावट आएगी, जबकि कैपिटल की लागत 14.25% मानी गई है। ब्रोकरेज ने मार्च 2028 के अनुमानित नेट एसेट वैल्यू (NAV) के मुकाबले भी शेयर को करीब 20% डिस्काउंट पर कारोबार करते हुए पाया है। इसी आधार पर ब्रोकरेज ने शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2,700 रुपये कर दिया है।

एलारा की नजर में 80.42% का अपसाइड गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयरों में आज तेजी देखी जा रही है। दोपहर 12.10 बजे तक यह शेयर एनएसई पर 50.7 अंक (3.38%) की तेजी से 1,547.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। शुक्रवार को इसके आखिरी बंद भाव 1,496.50 रुपये के लिहाज से देखें तो 2,700 रुपये का टारगेट प्राइस 80.42% का अपसाइड दिखाता है।