Gold ETF vs Nifty 50 ETF: निवेश के लिए सोना बेहतर है या शेयर बाजार? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक साल के रिटर्न से नहीं मिल सकता। गोल्ड ईटीएफ और निफ्टी 50 ETF के पिछले एक, तीन और पांच साल के प्रदर्शन की तुलना करें तो तस्वीर अलग-अलग नजर आती है। छोटी अवधि में निफ्टी 50 ETF ने सोने के मुकाबले कम गिरावट दर्ज की, जबकि तीन और पांच साल के निवेश में गोल्ड ईटीएफ ने बेहतर रिटर्न दिया है।

इसका मतलब है कि निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर दोनों विकल्पों की भूमिका अलग हो सकती है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, 27 नवंबर 2026 तक घरेलू सोने की कीमतों ने एक साल में 2.83%, तीन साल में 25.79% और पांच साल में 20.44% रिटर्न दिया। वहीं, निफ्टी 50 टीआरआई का रिटर्न इन अवधियों में क्रमशः -1.32%, 10.21% और 9.77% रहा।

एक, तीन और पांच साल में कहां हुई मोटी कमाई? दोनों निवेश विकल्पों के प्रदर्शन में सबसे बड़ा अंतर तीन और पांच साल की अवधि में दिखाई देता है। एक साल में निफ्टी 50 का कुल रिटर्न सोने के मुकाबले बेहतर रहा। हालांकि, तीन और पांच साल की अवधि में सोने ने निफ्टी 50 को काफी पीछे छोड़ दिया।

निवेश अवधि सोने का रिटर्न निफ्टी 50 टीआरआई का रिटर्न 1 साल -2.83% -1.32% 3 साल 25.79% 10.21% 5 साल 20.44% 9.77%

इन आंकड़ों से साफ है कि तीन साल में सोने का रिटर्न निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स (Total Returns Index - TRI ) के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रहा। पांच साल की अवधि में भी सोने ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, एक साल में निफ्टी 50 टीआरआई की गिरावट कम रही।

टॉप 5 गोल्ड ईटीएफ: किस स्कीम ने दिया सबसे बेहतर रिटर्न? गोल्ड ETF ऐसी निवेश योजनाएं हैं, जिनके जरिए निवेशक बिना सोना खरीदे उसकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से फायदा उठा सकते हैं। ये घरेलू सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, तीनों अवधियों का प्रदर्शन उपलब्ध होने वाली स्कीमों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एक साल के प्रदर्शन में सबसे आगे रहा। हालांकि, इस दौरान किसी भी स्कीम से बेहतर रिटर्न नहीं मिला है। इसकी गिरावट बाकी स्कीमों के मुकाबले सबसे कम रही।

गोल्ड ईटीएफ स्कीम 1 साल 3 साल 5 साल ICICI Pru Gold ETF -0.12% 25.97% 20.17% Kotak Gold ETF -0.20% 25.85% 20.08% HDFC Gold ETF -0.25% 25.97% 20.05% Quantum Gold ETF -0.26% 25.95% 20.08% Axis Gold ETF -0.36% 25.82% 20.10%

टॉप 5 निफ्टी 50 ईटीएफ: इन स्कीमों का रहा बेहतर प्रदर्शन निफ्टी 50 ETF निवेशकों को देश की 50 बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में एक साथ निवेश का मौका मिलता है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों में एबीएसएल निफ्टी 50 ईटीएफ ने एक, तीन और पांच साल की अवधि में अपनी श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन किया है। एक साल में इसकी गिरावट सबसे कम रही, जबकि तीन और पांच साल में भी यह सूची में आगे रहा।

निफ्टी 50 ईटीएफ स्कीम 1 साल 3 साल 5 साल ABSL Nifty 50 ETF -0.21% 10.53% 9.97% Mirae Asset Nifty 50 ETF -0.26% 10.51% 9.94% SBI Nifty 50 ETF -0.26% 10.51% 9.94% Kotak Nifty 50 ETF -1.32% 10.13% 9.67% ICICI Pru Nifty 50 ETF -1.35% 10.13% 9.72%

गोल्ड ETF और निफ्टी 50 ETF में क्या है अंतर? गोल्ड ETF और निफ्टी 50 ETF दोनों एक्सचेंज पर कारोबार करते हैं, लेकिन इनका निवेश आधार अलग है।

गोल्ड ETF यह घरेलू सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। निवेशक को सोना खरीदकर रखने, उसकी शुद्धता जांचने या सुरक्षित रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसका रिटर्न मुख्य रूप से सोने की कीमतों में बदलाव पर निर्भर करता है।

निफ्टी 50 ETF यह निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों में उनके तय वेटेज के अनुसार निवेश करता है। इसका प्रदर्शन शेयर बाजार और इन कंपनियों के शेयरों की चाल से प्रभावित होता है।

इसलिए दोनों ETF एक-दूसरे के विकल्प भर नहीं हैं। इनके जरिए निवेशक अलग-अलग परिसंपत्ति वर्गों में पैसा लगा सकते हैं।

निवेशकों को किस ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए? निवेशक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ और निफ्टी 50 ईटीएफ दोनों को जगह देने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, दोनों में कितना निवेश करना है, यह उनके वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर निवेशक शेयर बाजार की बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन में हिस्सेदारी चाहते हैं, तो निफ्टी 50 ईटीएफ एक विकल्प हो सकता है। वहीं, पोर्टफोलियो में सोने के जरिए विविधता लाने के लिए गोल्ड ईटीएफ पर विचार किया जा सकता है।