Gold ETF vs Nifty 50 ETF: निवेश के लिए सोना बेहतर है या शेयर बाजार? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक साल के रिटर्न से नहीं मिल सकता। गोल्ड ईटीएफ और निफ्टी 50 ETF के पिछले एक, तीन और पांच साल के प्रदर्शन की तुलना करें तो तस्वीर अलग-अलग नजर आती है। छोटी अवधि में निफ्टी 50 ETF ने सोने के मुकाबले कम गिरावट दर्ज की, जबकि तीन और पांच साल के निवेश में गोल्ड ईटीएफ ने बेहतर रिटर्न दिया है।

Advertisement

इसका मतलब है कि निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर दोनों विकल्पों की भूमिका अलग हो सकती है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, 27 नवंबर 2026 तक घरेलू सोने की कीमतों ने एक साल में 2.83%, तीन साल में 25.79% और पांच साल में 20.44% रिटर्न दिया। वहीं, निफ्टी 50 टीआरआई का रिटर्न इन अवधियों में क्रमशः -1.32%, 10.21% और 9.77% रहा।

एक, तीन और पांच साल में कहां हुई मोटी कमाई? दोनों निवेश विकल्पों के प्रदर्शन में सबसे बड़ा अंतर तीन और पांच साल की अवधि में दिखाई देता है। एक साल में निफ्टी 50 का कुल रिटर्न सोने के मुकाबले बेहतर रहा। हालांकि, तीन और पांच साल की अवधि में सोने ने निफ्टी 50 को काफी पीछे छोड़ दिया।

Advertisement

निवेश अवधि सोने का रिटर्न निफ्टी 50 टीआरआई का रिटर्न 1 साल -2.83% -1.32% 3 साल 25.79% 10.21% 5 साल 20.44% 9.77%

इन आंकड़ों से साफ है कि तीन साल में सोने का रिटर्न निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स (Total Returns Index - TRI ) के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रहा। पांच साल की अवधि में भी सोने ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, एक साल में निफ्टी 50 टीआरआई की गिरावट कम रही।

टॉप 5 गोल्ड ईटीएफ: किस स्कीम ने दिया सबसे बेहतर रिटर्न? गोल्ड ETF ऐसी निवेश योजनाएं हैं, जिनके जरिए निवेशक बिना सोना खरीदे उसकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से फायदा उठा सकते हैं। ये घरेलू सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, तीनों अवधियों का प्रदर्शन उपलब्ध होने वाली स्कीमों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एक साल के प्रदर्शन में सबसे आगे रहा। हालांकि, इस दौरान किसी भी स्कीम से बेहतर रिटर्न नहीं मिला है। इसकी गिरावट बाकी स्कीमों के मुकाबले सबसे कम रही।

Advertisement

गोल्ड ईटीएफ स्कीम 1 साल 3 साल 5 साल ICICI Pru Gold ETF -0.12% 25.97% 20.17% Kotak Gold ETF -0.20% 25.85% 20.08% HDFC Gold ETF -0.25% 25.97% 20.05% Quantum Gold ETF -0.26% 25.95% 20.08% Axis Gold ETF -0.36% 25.82% 20.10%

टॉप 5 निफ्टी 50 ईटीएफ: इन स्कीमों का रहा बेहतर प्रदर्शन निफ्टी 50 ETF निवेशकों को देश की 50 बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में एक साथ निवेश का मौका मिलता है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों में एबीएसएल निफ्टी 50 ईटीएफ ने एक, तीन और पांच साल की अवधि में अपनी श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन किया है। एक साल में इसकी गिरावट सबसे कम रही, जबकि तीन और पांच साल में भी यह सूची में आगे रहा।

निफ्टी 50 ईटीएफ स्कीम 1 साल 3 साल 5 साल ABSL Nifty 50 ETF -0.21% 10.53% 9.97% Mirae Asset Nifty 50 ETF -0.26% 10.51% 9.94% SBI Nifty 50 ETF -0.26% 10.51% 9.94% Kotak Nifty 50 ETF -1.32% 10.13% 9.67% ICICI Pru Nifty 50 ETF -1.35% 10.13% 9.72%

गोल्ड ETF और निफ्टी 50 ETF में क्या है अंतर? गोल्ड ETF और निफ्टी 50 ETF दोनों एक्सचेंज पर कारोबार करते हैं, लेकिन इनका निवेश आधार अलग है।

गोल्ड ETF यह घरेलू सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। निवेशक को सोना खरीदकर रखने, उसकी शुद्धता जांचने या सुरक्षित रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसका रिटर्न मुख्य रूप से सोने की कीमतों में बदलाव पर निर्भर करता है।

Advertisement

निफ्टी 50 ETF यह निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों में उनके तय वेटेज के अनुसार निवेश करता है। इसका प्रदर्शन शेयर बाजार और इन कंपनियों के शेयरों की चाल से प्रभावित होता है।

इसलिए दोनों ETF एक-दूसरे के विकल्प भर नहीं हैं। इनके जरिए निवेशक अलग-अलग परिसंपत्ति वर्गों में पैसा लगा सकते हैं।

निवेशकों को किस ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए? निवेशक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ और निफ्टी 50 ईटीएफ दोनों को जगह देने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, दोनों में कितना निवेश करना है, यह उनके वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर निवेशक शेयर बाजार की बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन में हिस्सेदारी चाहते हैं, तो निफ्टी 50 ईटीएफ एक विकल्प हो सकता है। वहीं, पोर्टफोलियो में सोने के जरिए विविधता लाने के लिए गोल्ड ईटीएफ पर विचार किया जा सकता है।

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।