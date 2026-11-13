Gold Investment: सोना ₹2,810 सस्ता, उधर लाखों लोगों ने रोक दी SIP! समझिए निवेशकों के लिए आगे की रणनीति

Gold Investment: घरेलू निवेशकों के सामने इन दिनों दो बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े एक साथ आए हैं। एक तरफ रिकॉर्ड हाई छूने के बाद सोने की कीमतों में एक ही झटके में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP बंद करने वालों की रफ्तार नए रजिस्ट्रेशन से भी आगे निकल गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के अक्टूबर 2026 के डेटा और कमोडिटी बाजार के आंकड़ों ने रिटेल निवेशकों के बीच घबराहट पैदा कर दी है।

आज 2800 से ज्यादा सस्ता हुआ सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर वायदा सोना ऊपरी स्तरों से फिसलकर 1,39,716 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 12 नवंबर की शाम 999 शुद्धता वाला सोना 1,37,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि आज यानी 13 नवंबर की सुबह 2,810 टूटकर रुपये 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 2,750 रुपये गिरकर 1,31,640 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। दिवाली के आसपास 1.46 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद सोने में आई इस गिरावट ने वेडिंग सीजन और निवेश के लिए खरीदारी करने वालों को बड़ी राहत दी है।

116.7% पर पहुंचा SIP स्टॉपेज रेशियो इक्विटी मार्केट में उतार-चढ़ाव का सीधा असर छोटे निवेशकों पर दिखने लगा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के अक्टूबर की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में नए SIP रजिस्ट्रेशन करीब 20 प्रतिशत घटकर 50.68 लाख रह गए, जबकि सितंबर में 63.26 लाख थे। दूसरी तरफ, बंद होने या मैच्योर होने वाली SIP की संख्या 19 प्रतिशत बढ़कर 59.12 लाख पर पहुंच गई। इससे SIP स्टॉपेज रेशियो 78.6 प्रतिशत से उछलकर 116.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कुल मंथली SIP कंट्रीब्यूशन 32,160 करोड़ रुपये पर मजबूत बना हुआ है। उधर Gold ETF में नेट इन्वेस्टमेंट 22 प्रतिशत घटकर 3,474 करोड़ रुपये रह गया, जबकि Silver ETF में निवेश 56.6 प्रतिशत उछलकर 3,092 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? बाजार के जानकारों का मानना है कि जब छोटे निवेशक घबराकर SIP रोकने लगते हैं, तो वही समय लंबे समय की वेल्थ बनाने के लिए सबसे मुफीद होता है।

1. घबराहट में SIP न रोकें: बाजार की गिरावट में आपकी हर किस्त पर म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स अलॉट होती हैं, जिससे एवरेज कॉस्ट कम होती है।

2. सोने में किस्तों में खरीदारी: सोना दिवाली के आसपास के भाव से लगभग ₹11,000 नीचे आ चुका है। एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय Gold ETF या डिजिटल गोल्ड में किस्तों में खरीदारी करना बेहतर रणनीति रहेगी।

3. एसेट एलोकेशन बनाए रखें: अपने कुल पोर्टफोलियो का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही गोल्ड और सिल्वर में रखें और बाकी निवेश को अपनी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से लार्जकैप और फ्लेक्सीकैप फंड्स में जारी रखें।