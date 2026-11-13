Gold Investment: सोना ₹2,810 सस्ता, उधर लाखों लोगों ने रोक दी SIP! समझिए निवेशकों के लिए आगे की रणनीति

Gold Investment: घरेलू निवेशकों के सामने इन दिनों दो बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े एक साथ आए हैं। एक तरफ रिकॉर्ड हाई छूने के बाद सोने की कीमतों में एक ही झटके में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP बंद करने वालों की रफ्तार नए रजिस्ट्रेशन से भी आगे निकल गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के अक्टूबर 2026 के डेटा और कमोडिटी बाजार के आंकड़ों ने रिटेल निवेशकों के बीच घबराहट पैदा कर दी है।

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आज 2800 से ज्यादा सस्ता हुआ सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर वायदा सोना ऊपरी स्तरों से फिसलकर 1,39,716 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 12 नवंबर की शाम 999 शुद्धता वाला सोना 1,37,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि आज यानी 13 नवंबर की सुबह 2,810 टूटकर रुपये 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 2,750 रुपये गिरकर 1,31,640 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। दिवाली के आसपास 1.46 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद सोने में आई इस गिरावट ने वेडिंग सीजन और निवेश के लिए खरीदारी करने वालों को बड़ी राहत दी है।

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116.7% पर पहुंचा SIP स्टॉपेज रेशियो इक्विटी मार्केट में उतार-चढ़ाव का सीधा असर छोटे निवेशकों पर दिखने लगा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के अक्टूबर की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में नए SIP रजिस्ट्रेशन करीब 20 प्रतिशत घटकर 50.68 लाख रह गए, जबकि सितंबर में 63.26 लाख थे। दूसरी तरफ, बंद होने या मैच्योर होने वाली SIP की संख्या 19 प्रतिशत बढ़कर 59.12 लाख पर पहुंच गई। इससे SIP स्टॉपेज रेशियो 78.6 प्रतिशत से उछलकर 116.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कुल मंथली SIP कंट्रीब्यूशन 32,160 करोड़ रुपये पर मजबूत बना हुआ है। उधर Gold ETF में नेट इन्वेस्टमेंट 22 प्रतिशत घटकर 3,474 करोड़ रुपये रह गया, जबकि Silver ETF में निवेश 56.6 प्रतिशत उछलकर 3,092 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

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निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? बाजार के जानकारों का मानना है कि जब छोटे निवेशक घबराकर SIP रोकने लगते हैं, तो वही समय लंबे समय की वेल्थ बनाने के लिए सबसे मुफीद होता है।

1. घबराहट में SIP न रोकें: बाजार की गिरावट में आपकी हर किस्त पर म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स अलॉट होती हैं, जिससे एवरेज कॉस्ट कम होती है।

2. सोने में किस्तों में खरीदारी: सोना दिवाली के आसपास के भाव से लगभग ₹11,000 नीचे आ चुका है। एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय Gold ETF या डिजिटल गोल्ड में किस्तों में खरीदारी करना बेहतर रणनीति रहेगी।

3. एसेट एलोकेशन बनाए रखें: अपने कुल पोर्टफोलियो का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही गोल्ड और सिल्वर में रखें और बाकी निवेश को अपनी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से लार्जकैप और फ्लेक्सीकैप फंड्स में जारी रखें।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।