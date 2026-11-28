Gold Vs Stocks: सोने की कीमतों में गिरावट आने से आमतौर पर ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी कंपनियों की टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन शेयर बाजार में इस बार तस्वीर कुछ अलग है। जनवरी में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद सोने के भाव करीब 30% नीचे आ गए हैं। इधर ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में बंपर तेजी आई है। इस साल अब तक कुछ कुछ ज्वेलरी शेयरों ने 200% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इससे निवेशक मालामाल हो गए।

सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद, मजबूत तिमाही नतीजों, ग्राहकों की बढ़ती मांग, कर्ज में कमी और विस्तार योजनाओं की मदद से ज्वेलरी रिटेलर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तेजी में सबसे आगे त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी (Tribhovandas Bhimji Zaver - TBZ) रहा है। कंपनी के शेयरों ने 2026 में अब तक 244% की बढ़त दर्ज की है। वहीं, पीसी ज्वेलर्स, ब्लूस्टोन, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के शेयरों ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

सोना करीब 30% टूटा, फिर भी ज्वेलरी शेयरों में तेजी 27 नवंबर को MCX गोल्ड फ्यूचर्स की कीमत ₹1,25,350 प्रति 10 ग्राम थी, जो 29 जनवरी को दर्ज किए गए ₹1,80,779 के रिकॉर्ड स्तर से करीब 30 फीसदी कम है। यानी सोने की कीमत में 10 ग्राम पर 43,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अक्टूबर के अंत में सोने का भाव करीब 1,40,891 रुपये था। इसके मुकाबले नवंबर में कीमतों में लगभग 11% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, साल की शुरुआत के मुकाबले सोने का भाव अब भी करीब 13% ऊपर है।

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने पर दबाव रहा। 19 नवंबर को हाजिर सोना करीब 3,674 डॉलर प्रति औंस तक फिसल गया था, जबकि 29 जनवरी को इसने लगभग 5,595 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं ने सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। भारत में मई 2026 में सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बावजूद कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली।

साल 2026 में TBZ ने दिया 244% रिटर्न सोने की कीमतों में कमजोरी के बावजूद, ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में चीते की रफ्तार से तेजी देखने को मिली। साल 2026 में TBZ के शेयरों में 244 फीसदी का उछाल आया। इसके बाद PC ज्वेलर्स में 49 फीसदी, ब्लूस्टोन में 47 फीसदी, कल्याण ज्वेलर्स में 36 फीसदी, थंगामयिल (Thangamayil) ज्वेलरी में 22 फीसदी और टाइटन कंपनी में 15 फीसदी की तेजी आई।

वहीं, सेंको गोल्ड (Senco Gold) के शेयरों में 6 फीसदी की गिरावट आई है। इस प्रदर्शन से साफ है कि सोने की कीमतों में गिरावट का असर सभी ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों पर एक जैसा नहीं पड़ा। कुछ कंपनियों के शेयरों में मजबूत तेजी आई, जबकि सेंको गोल्ड का शेयर इस साल अब तक गिरावट में रहा।

Company Stock Return (2026 YTD) Tribhovandas Bhimji Zaveri (TBZ) 244% PC Jeweller 49% BlueStone 47% Kalyan Jewellers 36% Thangamayil Jewellery 22% Titan Company 15% Senco Gold -6%

TBZ के शेयरों में तेजी के पीछे GRT ज्वेलर्स की डील TBZ के शेयरों में आई बड़ी तेजी के पीछे कंपनी के स्वामित्व में बदलाव भी एक अहम वजह है। चेन्नई की GRT ज्वेलर्स ने 31 अगस्त को TBZ के प्रमोटर परिवार की 74.12% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया था। इस सौदे की कीमत 1,033.7 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इस सौदे के तहत 4,94,59,775 शेयरों का लेनदेन हुआ। इसके अलावा कंपनी के बाकी शेयरधारकों के लिए 26% हिस्सेदारी का अनिवार्य ओपन ऑफर भी शामिल है।

30 अक्टूबर को टीबीजेड के प्रमोटर श्रीकांत जवेरी, उनके परिवार के सदस्यों और समूह की दो कंपनियों ने अपनी कुल 74.12% हिस्सेदारी बेच दी। इसके बाद इन विक्रेताओं के पास कंपनी के शेयर नहीं बचे। हालांकि, शेयर में तेज बढ़त के बावजूद कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर रहे। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में टीबीजेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 55% घटकर 14.27 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 31.53 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। इस दौरान कुल आय 687.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 707.23 करोड़ रुपये हो गई।

टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के नतीजों से ज्वेलर शेयरों को मिला सहारा ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में तेजी की एक बड़ी वजह सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजे भी रहे। टाइटन कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 114% बढ़कर 2,393 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 671 करोड़ रुपये का एकमुश्त अकाउंटिंग गेन (accounting gain) शामिल है। अगर इसे हटा दें तो कंपनी का मुनाफा 54% बढ़कर 1,722 करोड़ रुपये रहा। टाइटन के ज्वेलरी कारोबार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

बुलियन और डिजिटल गोल्ड की बिक्री को छोड़कर इस कारोबार का राजस्व 24% बढ़कर 17,495 करोड़ रुपये रहा। कल्याण ज्वेलर्स का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 64% बढ़कर 427 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का राजस्व भी 31.4% की बढ़त के साथ 10,322 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, पीसी ज्वेलर्स का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 58% बढ़कर 330.66 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की कुल आय भी करीब 28% बढ़कर 1,054.47 करोड़ रुपये हो गई।

PC ज्वेलर कर्ज-मुक्त हुआ, 100 नए शोरूम खोलने की योजना पीसी ज्वेलर्स के शेयरों में तेजी के पीछे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार भी अहम रहा है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान कंसोर्टियम के सभी 14 बैंकों का बकाया कर्ज तय समय से पहले चुका दिया। इससे वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में ब्याज खर्च में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

कंपनी को निर्यात से जुड़े करीब 142 करोड़ रुपये के पुराने बकाये की वसूली भी हुई है। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स अगले 12 से 18 महीनों में टियर-1, टियर-2 और टियर-3 शहरों में 100 तक बड़े शोरूम खोलने की योजना बना रही है। इनका संचालन कंपनी के अपने स्टोर और फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए किया जाएगा।

सोना सस्ता होने पर कंपनियों के मार्जिन पर टिकी नजर सोने की कीमतों में नरमी का असर ग्राहकों की खरीदारी पर भी दिखने लगा है। टाइटन के प्रबंधन के मुताबिक, 31 अक्टूबर से ग्राहकों ने दोबारा स्टोर पर आना शुरू किया। कल्याण ज्वेलर्स ने भी वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही के शुरुआती 40 दिनों में बिक्री की मात्रा में मजबूत बढ़त दर्ज की। हालांकि, सोने की कीमतों में गिरावट का फायदा ज्वेलरी कंपनियों को हर स्थिति में नहीं मिलता। कम कीमतों के कारण मेकिंग चार्ज से होने वाली आय प्रभावित हो सकती है। प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों में मेकिंग चार्ज आमतौर पर सोने के मूल्य का 7% से 25% तक होता है।

इसके अलावा कंपनियों को गोल्ड मेटल लोन पर ब्याज और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए किए गए हेजिंग सौदों का खर्च भी उठाना पड़ता है। सितंबर तिमाही के नतीजे नवंबर में आई सोने की तेज गिरावट से पहले के हैं। ऐसे में दिसंबर तिमाही के नतीजों से यह साफ होगा कि सोने की कम कीमतों का बिक्री, इन्वेंट्री लागत और कंपनियों के मार्जिन पर कितना असर पड़ा है।

गोल्ड लोन और हेजिंग से कंपनियों को कैसे मिलती है राहत? ज्वेलरी के बड़े रिटेलर बैंकों से 'गोल्ड मेटल लोन' के जरिए अपनी सोने की इन्वेंट्री का कुछ हिस्सा उधार लेते हैं। चूंकि ये लोन सोने के रूप में लिए जाते हैं, इसलिए सोने की कीमतों में गिरावट आने पर बकाया लोन की वैल्यू भी कम हो जाती है। सितंबर 2026 के अंत में, टाइटन पर 12,278 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन बकाया था, जबकि कल्याण ज्वैलर्स पर 3,701 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन था।

कंपनियां सोने की इन्वेंट्री की वैल्यू में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचने (हेजिंग) के लिए 'फ्यूचर्स' और 'फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स' का भी इस्तेमाल करती हैं। मार्च 2026 तक, टाइटन ग्रुप के पास 8,428 किलोग्राम सोने से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिनकी कुल वैल्यू 11,664 करोड़ रुपये थी।