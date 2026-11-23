Gold Silver Price Rally: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। लेकिन इसका असर ज्वेलरी स्टॉक्स पर एक जैसा देखने को नहीं मिला। एक तरफ कमजोर बाजार के बावजूद कुछ बड़े ज्वेलरी स्टॉक्स में खरीदारी दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ कई कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हलचल आज के कारोबारी सत्र में Kalyan Jewellers के शेयरों में 4 फीसदी से अधिक की शानदार तेजी दर्ज की गई और यह 670.90 रुपये के भाव पर पहुंच गया। इसके अलावा,Titan और PC Jeweller के शेयरों ने बढ़त हासिल की। वहीं, दूसरी तरफ Sky Gold and Diamonds के शेयरों में 6.45 फीसदी से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखी गई, जबकि Senco Gold के शेयर भी 1.14 फीसदी फिसलकर लाल निशान में कारोबार करता नजर आए।

सोने में तेजी के बावजूद निवेशकों में नहीं दिखा जोश आमतौर पर जब सोने की कीमतों में उछाल आता है, तो ज्वेलरी शेयरों में भी तेजी देखी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। ब्रोकरेज फर्म Lemonn के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा, "बाजार में अभी सेलेक्टिव बायिंग का दौर चल रहा है। निवेशक पूरे सेक्टर पर दांव लगाने के बजाय केवल बड़े और अच्छे रिटेलर्स पर ही भरोसा जता रहे हैं। पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद कीमती धातुओं में सुधार तो आया है, लेकिन यह तेजी सभी ज्वेलरी काउंटरों पर खरीदारी का माहौल बनाने में नाकाम रही है।"

इस वजह से सोने और चांदी में आई तेजी बता दें कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 8 महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे भाव 14 महीने के निचले लेवल तक लुढ़क गए थे। लेकिन सोमवार को ग्लोबल और घरेलू बाजार में अचानक तेजी देखने को मिली। ग्लोबल लेवल पर टेक शेयरों में आई बिकवाली के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ रुख किया। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और बॉन्ड यील्ड में नरमी ने भी सोने को सहारा दिया है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल स्पॉट मार्केट में सोना 2.6 फीसदी उछलकर 3,630 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 2.2 फीसदी की तेजी के साथ 1,26,932 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमतों में भी 2.11 फीसदी का उछाल आया और यह 1,50,936 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करने लगी।