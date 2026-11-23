Gold Silver Price Rally: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। लेकिन इसका असर ज्वेलरी स्टॉक्स पर एक जैसा देखने को नहीं मिला। एक तरफ कमजोर बाजार के बावजूद कुछ बड़े ज्वेलरी स्टॉक्स में खरीदारी दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ कई कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

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इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हलचल आज के कारोबारी सत्र में Kalyan Jewellers के शेयरों में 4 फीसदी से अधिक की शानदार तेजी दर्ज की गई और यह 670.90 रुपये के भाव पर पहुंच गया। इसके अलावा,Titan और PC Jeweller के शेयरों ने बढ़त हासिल की। वहीं, दूसरी तरफ Sky Gold and Diamonds के शेयरों में 6.45 फीसदी से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखी गई, जबकि Senco Gold के शेयर भी 1.14 फीसदी फिसलकर लाल निशान में कारोबार करता नजर आए।

सोने में तेजी के बावजूद निवेशकों में नहीं दिखा जोश आमतौर पर जब सोने की कीमतों में उछाल आता है, तो ज्वेलरी शेयरों में भी तेजी देखी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। ब्रोकरेज फर्म Lemonn के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा, "बाजार में अभी सेलेक्टिव बायिंग का दौर चल रहा है। निवेशक पूरे सेक्टर पर दांव लगाने के बजाय केवल बड़े और अच्छे रिटेलर्स पर ही भरोसा जता रहे हैं। पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद कीमती धातुओं में सुधार तो आया है, लेकिन यह तेजी सभी ज्वेलरी काउंटरों पर खरीदारी का माहौल बनाने में नाकाम रही है।"

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इस वजह से सोने और चांदी में आई तेजी बता दें कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 8 महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे भाव 14 महीने के निचले लेवल तक लुढ़क गए थे। लेकिन सोमवार को ग्लोबल और घरेलू बाजार में अचानक तेजी देखने को मिली। ग्लोबल लेवल पर टेक शेयरों में आई बिकवाली के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ रुख किया। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और बॉन्ड यील्ड में नरमी ने भी सोने को सहारा दिया है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल स्पॉट मार्केट में सोना 2.6 फीसदी उछलकर 3,630 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 2.2 फीसदी की तेजी के साथ 1,26,932 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमतों में भी 2.11 फीसदी का उछाल आया और यह 1,50,936 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करने लगी।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।