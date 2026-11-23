Gold Silver Rate Today 23 November 2026: वेडिंग सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी की चमक बढ़ने लगी है। पिछले कई दिनों लगातार भारी गिरावट के बाद सोमवार, 23 नवंबर को दोनों कीमती धातुओं के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दिसंबर 2026 डिलीवरी वाला सोना 2,800 रुपये या 2.3% उछलकर 1,24,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। वहीं, चांदी ने भी अपनी 4 दिनों की गिरावट को थामते हुए 3,600 रुपये या 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह 1,51,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।

सोने-चांदी की कीमतों में अचानक क्यों आई तेजी? घरेलू कमोडिटी बाजार में आई इस तेज रिकवरी के पीछे ग्लोबल और टेक्निकल दोनों कारण जिम्मेदार हैं। पिछले सप्ताह ग्लोबल मार्केट में सोना लगभग 9% तक लुढ़क गया था। यह मार्च के बाद की सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। शुक्रवार को यह सितंबर 2025 के निचले स्तर तक चला गया था। ऐसे में भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी शुरू की।

ग्लोबल मार्केट में भी उछाल इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.2% बढ़कर 3,576.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि स्पॉट सिल्वर 2.3% चढ़कर 42.11 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके अलावा, प्लेटिनम 1.4% की बढ़त के साथ 1,316.97 डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पैलेडियम 1.3% बढ़कर 904.15 डॉलर पर कारोबार करता दिखा।

क्या करें निवेशक? पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन के मुताबिक, सोना और चांदी फिलहाल बड़ी बिकवाली के दौर से गुजरे हैं, ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व का कोई भी पॉजिटिव संकेत कीमतों में बड़ी रिकवरी ला सकता है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों की चिंता के कारण इस पूरे हफ्ते बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी।

टेक्निकली, MCX पर सोने के लिए 1,20,200 से 1,18,400 रुपये का लेवल मजबूत सपोर्ट है, जबकि बुल केस में 1,23,000 से 1,24,400 रुपये पर रेजिस्टेंस है। चांदी के लिए 1,44,400 से 1,41,000 रुपये पर सपोर्ट और 1,50,500 से 1,54,000 रुपये पर रेजिस्टेंस है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का सपोर्ट 3,440-3,400 डॉलर और रेजिस्टेंस 3,574-3,610 डॉलर है, वहीं चांदी 40-38 डॉलर के सपोर्ट और 42.40-43.80 डॉलर के रेजिस्टेंस के बीच है।

प्रमुख शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने का दाम, 23 नवंबर 2026

शहर 22 कैरेट (10 ग्राम) 24 कैरेट (10 ग्राम) दिल्ली ₹ 1,14,790 ₹ 1,25,220 मुंबई ₹ 1,14,640 ₹ 1,25,070 चेन्नई ₹ 1,14,640 ₹ 1,25,070 हैदराबाद ₹ 1,14,640 ₹ 1,25,070