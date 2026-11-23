Gold Silver Rate Today 23 November 2026: वेडिंग सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी की चमक बढ़ने लगी है। पिछले कई दिनों लगातार भारी गिरावट के बाद सोमवार, 23 नवंबर को दोनों कीमती धातुओं के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दिसंबर 2026 डिलीवरी वाला सोना 2,800 रुपये या 2.3% उछलकर 1,24,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। वहीं, चांदी ने भी अपनी 4 दिनों की गिरावट को थामते हुए 3,600 रुपये या 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह 1,51,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
घरेलू कमोडिटी बाजार में आई इस तेज रिकवरी के पीछे ग्लोबल और टेक्निकल दोनों कारण जिम्मेदार हैं। पिछले सप्ताह ग्लोबल मार्केट में सोना लगभग 9% तक लुढ़क गया था। यह मार्च के बाद की सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। शुक्रवार को यह सितंबर 2025 के निचले स्तर तक चला गया था। ऐसे में भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी शुरू की।
इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.2% बढ़कर 3,576.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि स्पॉट सिल्वर 2.3% चढ़कर 42.11 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके अलावा, प्लेटिनम 1.4% की बढ़त के साथ 1,316.97 डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पैलेडियम 1.3% बढ़कर 904.15 डॉलर पर कारोबार करता दिखा।
पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन के मुताबिक, सोना और चांदी फिलहाल बड़ी बिकवाली के दौर से गुजरे हैं, ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व का कोई भी पॉजिटिव संकेत कीमतों में बड़ी रिकवरी ला सकता है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों की चिंता के कारण इस पूरे हफ्ते बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी।
टेक्निकली, MCX पर सोने के लिए 1,20,200 से 1,18,400 रुपये का लेवल मजबूत सपोर्ट है, जबकि बुल केस में 1,23,000 से 1,24,400 रुपये पर रेजिस्टेंस है। चांदी के लिए 1,44,400 से 1,41,000 रुपये पर सपोर्ट और 1,50,500 से 1,54,000 रुपये पर रेजिस्टेंस है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का सपोर्ट 3,440-3,400 डॉलर और रेजिस्टेंस 3,574-3,610 डॉलर है, वहीं चांदी 40-38 डॉलर के सपोर्ट और 42.40-43.80 डॉलर के रेजिस्टेंस के बीच है।
|शहर
|22 कैरेट (10 ग्राम)
|24 कैरेट (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹1,14,790
|₹1,25,220
|मुंबई
|₹1,14,640
|₹1,25,070
|चेन्नई
|₹1,14,640
|₹1,25,070
|हैदराबाद
|₹1,14,640
|₹1,25,070
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.