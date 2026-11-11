Crude Oil: कच्चे तेल में उथल-पुथल, सरकारी तेल कंपनियों की ताबड़तोड़ कमाई! Q2 FY27 में मुनाफे का धमाका

Crude Oil: पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन की महंगाई बनी हुई है। इन सभी चुनौतियों के बीच सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे में बंपर बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने मिलकर करीब 29,896 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 66.2% ज्यादा है और पिछले 13 तिमाहियों में इन कंपनियों का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है।

दिलचस्प बात यह है कि इसी अवधि में पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें सालाना आधार पर 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बावजूद बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद कंपनियों का टैक्स भुगतान घटने से कंपनियों की मोटी कमाई हुई। ऐसे में सवाल है कि जब कच्चा तेल महंगा हो रहा था, तब सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे में इतनी बड़ी बढ़ोतरी कैसे हुई?

IOC, BPCL और HPCL का मुनाफा 66% बढ़ा बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) का कंसोलिडेटेड एडजेस्टेड नेट प्रॉफिट (Consolidated adjusted net profit) सितंबर 2026 तिमाही में बढ़कर ₹29,896.1 करोड़ पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में इन तीनों कंपनियों का जॉइंट प्रॉफिट ₹17,990.4 करोड़ था।

इस तरह सालाना आधार पर प्रॉफिट में 66.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जून 2026 तिमाही में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर ₹17,652.7 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। यानी एक तिमाही के भीतर कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन में बड़ा बदलाव आया है।

रिफाइनिंग मार्जिन से पलट गया मुनाफे का खेल सरकारी तेल कंपनियों की शानदार कमाई के पीछे सबसे बड़ी वजह रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार रहा। कंपनियां कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में बदलकर बाजार में बेचती हैं। कच्चे तेल की खरीद लागत और तैयार उत्पादों की बिक्री से मिलने वाली कीमत के बीच का अंतर रिफाइनिंग मार्जिन को प्रभावित करता है। दूसरी तिमाही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में परिवहन ईंधन की कीमतें सालाना आधार पर 50-78% तक बढ़ीं। इसके मुकाबले कच्चे तेल की कीमतों में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई। तैयार ईंधन की कीमतों में अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी से रिफाइनिंग कारोबार को बेहतर मार्जिन मिला।

बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन से कंपनियों का EBITDA मार्जिन बढ़कर 10.1% हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 9.4% और जून 2026 तिमाही में -1.9% था। बता दें कि पिछली 20 तिमाहियों में सरकारी तेल कंपनियों का औसत ऑपरेटिंग मार्जिन 6.5% रहा था। इसके मुकाबले मौजूदा तिमाही का 10.1% EBITDA मार्जिन काफी बेहतर है।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने से भी मिला फायदा सरकारी तेल कंपनियों की कमाई बढ़ने की दूसरी अहम वजह मार्च में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी Excise Duty) में कटौती रही। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्साइज ड्यूटी में कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक रिटेल ईंधन कीमतों में कमी के रूप में नहीं पहुंचाया गया। इससे कंपनियों का इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट (Indirect tax payment) घटा, जबकि रिटेल स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ। नतीजतन, कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन को बड़ा सहारा मिला।

सितंबर 2026 तिमाही में तीनों सरकारी तेल कंपनियों का कंबाइंड एक्साइज ड्यूटी (Combined Excise Duty) पेमेंट सालाना आधार पर करीब आधा घटकर ₹27,516.4 करोड़ रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹54,018.8 करोड़ था। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कम से कम पिछले 21 तिमाहियों में इन कंपनियों का सबसे कम कंबाइंड एक्साइज ड्यूटी पेमेंट था। मार्च में कस्टम ड्यूटी कटौती से पहले सितंबर 2021 से दिसंबर 2025 के बीच इन कंपनियों का औसत तिमाही एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करीब ₹52,350 करोड़ रहा था।

कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 फीसदी बढ़ा बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और कम टैक्स पेमेंट का असर कंपनियों के ऑपरेटिंग मुनाफे पर भी दिखाई दिया। तीनों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कंबाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट (combined operating profit) सितंबर 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 50.8% बढ़कर ₹54,750 करोड़ हो गया। पिछले साल की समान अवधि में यह ₹36,304 करोड़ था।