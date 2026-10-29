Stocks to buy: सालभर में ही लाख को पौने दो लाख तक बना सकते हैं ये दो शेयर, बड़े ब्रोकरेज के दिए टारगेट प्राइस जान लीजिए

Stocks to buy: ब्रोकेरज हाउस नुवामा ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के दमदार नतीजों के आधार पर ग्रैविटा इंडिया और वेदांता एल्युमिनियम मेटल के शेयरों पर बड़ा दांव लगाया है। नुवामा ने इन दोनों शेयरों में क्रमशः 74% और 50% की तेजी की उम्मीद जताई है। उसने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि दोनों ही कंपनियों ने उसके अनुमान के आसपास ही आंकड़े पेश किए हैं और दोनों के कारोबार में आगे भी अच्छी प्रगति की संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज ने ग्रैविटा इंडिया और वेदांता एल्युमीनियम के लिए क्या टारगेट प्राइस सेट किए हैं और क्यों।

ग्रैविटा इंडिया ने पेश किया तगड़ा तिमाही नतीजा ग्रैविटा इंडिया लिमिटेड का हेडक्वॉर्टर राजस्थान के जयपुर में है। यह एक प्रमुख ग्लोबल रीसाइकलिंग कंपनी है। यह पूरे भारत में फैली है और यूरोप, अफ्रीका, श्रीलंका के साथ-साथ मिडल ईस्ट के देशों में भी इसका कारोबार है। नुवामा ने कहा कि ग्रैविटा इंडिया ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 1.43 अरब रुपये का एडजस्टेड एबिटडा हासिल किया जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 28% अधिक है। कंपनी के नेट सेल्स में 38% तो ओवरऑल वॉल्युम में 3% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

नुवामा ने कहा- 17% CAGR से बढ़ेगा शुद्ध लाभ ब्रोकरेज का मानना है कि पश्चिम एशिया का संकट खत्म होते ही ग्रैविटा इंडिया के कारोबार में बड़ी वृद्धि होगी। कंपनी एक तरफ विकसित देशों में अपने स्टॉकयार्ड्स बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ मौजूदा संकट से निपटने के लिए नए-नए बाजारों की तलाश में जुटी है।

ब्रोकरेज ने कहा, 'हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) को लागू करने संबंधी विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके लागू होने से लेड स्क्रैप की घरेलू आपूर्ति बढ़ेगी और क्षमता के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के दौरान कंपनी के वॉल्युम 20% की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 367kt तक पहुंच जाएगा। इस दौरान शुद्ध लाभ भी 17% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है।'

गुरुवार को टूट गए ग्रैविटा इंडिया के शेयर ग्रैविटा इंडिया के शेयर में गुरुवार को गिरावट देखी गई। सुबह 10.04 बजे यह शेयर एनएसई पर इंट्रा-डे ट्रेड में 16.5 अंक टूटकर 1,327 रुपये के भाव पर फिसल गया था। ग्रैविटा इंडिया ने बीते पांच वर्षों में 511 प्रतिशत और तीन वर्षों में 36 प्रतिशत का रिटर्न तो दिया, लेकिन बीते एक वर्ष से इसका रिटर्न टाइम लाइन निगेटिव जोन में ही दिख रहा है।

74% का रिटर्न दे सकता है ग्रैविट इंडिया ग्रैविटा इंडिया बीते वर्ष 29 दिसंबर, 2025 को 1,913.60 रुपये का भाव पाकर अपना 52 वीक हाई पर पहुंचा था, वहीं इस वर्ष 2 अप्रैल, 2026 को इसने 1,266.90 रुपये पर फिसलकर अपना 52 वीक लो बनाया था। नुवामा ने ग्रैविटा इंडिया के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 2,332 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है जो इस शेयर के बुधवार के बंद भाव 1,343.50 रुपये से 73.57% का अपसाइड दिखाता है।

वेदांता एल्युमीनियम पर दांव लगाने का कारण क्या? वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को मंदी देखी जा रही है। एनएसई पर सुबह 10.10 बजे तक यह शेयर 9.30 अंक (2.59%) टूटकर 349.90 के निचले स्तर पर था और इसमें गिरावट बढ़ती ही दिख रही थी। वेदांका एल्युमीनियम मेटल लि. भारत की सबसे बड़ी एल्युमीनियम कंपनी है। कंपनी चालू वित्त वर्ष 2026-27 के आखिर तक अपनी क्षमता बढ़ाकर 1 mtpa तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

नुवामा ने बताया कि वेदांता एल्युमीनियम ने उसके अनुमान के अनुसार ही 101.9 अरब रुपये का एडजस्टेड एबिटडा हासिल किया है जो अप्रैल-जून की पिछली तिमाही से 3% कम है। कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 223 अरब रुपये का रेवेन्यू हासिल किया जो तिमाही आधार पर 4% ज्यादा है। ब्रोकरेज का मानना है कि तीसरी तिमाही (Q3FY27) में कंपनी का एबिटडा समान स्तर पर रहेगा।

50% से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है वेदांता एल्युमीनियम का शेयर ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का कैप्टिव बॉक्साइट और कोल माइन चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में चालू हो जाएगा जिससे अगले वित्त वर्ष 2028 में कंपनी के कोरबार को मजबूती मिलेगी। नुवामा ने वेदांता एल्युमीनियम के शेयरों पर बाय रेटिंग देकर 540 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया जो बुधवार के बंद भाव 359.20 के मुकाबले 50.33% का अपसाइड दिखाता है।