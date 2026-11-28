Stock Market Investors: शेयर बाजार में निवेश का केंद्र अब सिर्फ मुंबई नहीं रह गया है। गुजरात ने एक्टिव निवेशकों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की नवंबर 2026 की मार्केट पल्स रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में गुजरात में 28.1 लाख एक्टिव निवेशक थे। देश के कुल एक्टिव निवेशकों में गुजरात की हिस्सेदारी 19% रही। वहीं, महाराष्ट्र 23 लाख निवेशकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया। उसकी हिस्सेदारी 15.4% रही।

यह बदलाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि महाराष्ट्र लंबे समय से शेयर बाजार में निवेश और कारोबार का प्रमुख केंद्र रहा है। अब गुजरात में निवेशकों की तेजी से बढ़ती संख्या बाजार की तस्वीर बदल रही है।

गुजरात में निवेशकों की संख्या में 45.3% की बढ़ोतरी NSE के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में गुजरात में 19.1 लाख एक्टिव निवेशक थे। अक्टूबर तक यह संख्या बढ़कर 28.1 लाख हो गई। इस दौरान निवेशकों की संख्या में 45.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में भी निवेशकों की संख्या बढ़ी। अगस्त में यहां 20.7 लाख एक्टिव निवेशक थे।

अक्टूबर में यह आंकड़ा करीब 23 लाख पहुंच गया। इस दौरान 10.4% की बढ़ोतरी हुई। दोनों राज्यों के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। इससे पता चल रहा है कि गुजरात में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान और हरियाणा में भी निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी। राजस्थान में 27.9% और हरियाणा में 20.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अहमदाबाद ने मुंबई सबअर्बन को पीछे छोड़ा जिलों के स्तर पर भी गुजरात की स्थिति मजबूत हुई है। अहमदाबाद ने मुंबई सबअर्बन को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। अक्टूबर में अहमदाबाद में 6.2 लाख एक्टिव निवेशक दर्ज किए गए। मुंबई सबअर्बन 5.2 लाख निवेशकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सूरत 4.5 लाख निवेशकों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गया।

गुजरात के दूसरे शहरों में भी निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भावनगर में एक्टिव निवेशकों की संख्या में 87.3% की बढ़ोतरी हुई। सूरत में यह वृद्धि 39.8% और अहमदाबाद में 36.1% रही। भावनगर पहली बार देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुआ। उसने इस सूची से चेन्नई की जगह ली।

तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान बरकरार रखा। अक्टूबर में यहां 12.7 लाख एक्टिव निवेशक दर्ज किए गए। देश के कुल सक्रिय निवेशकों में यूपी की हिस्सेदारी 10.1% रही। राजस्थान और हरियाणा में भी निवेशकों की भागीदारी बढ़ी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि शेयर बाजार में निवेश अब कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। देश के अलग-अलग राज्यों और छोटे शहरों में भी सक्रिय निवेशकों की संख्या बढ़ रही है।

दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे एक्टिव निवेशक अक्टूबर 2026 में देश में कुल एक्टिव निवेशकों की संख्या बढ़कर 1.44 करोड़ हो गई। यह पिछले 24 महीनों का सबसे हाई लेवल है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में सक्रिय निवेशकों की संख्या में 16% की बढ़ोतरी हुई। शीर्ष 10 राज्यों में एक्टिव निवेशकों की संख्या पहली बार एक करोड़ के पार पहुंची। हालांकि, निवेशकों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि बाजार में हर निवेशक की ट्रेडिंग रकम भी बढ़ी है।

निवेशक बढ़े, लेकिन शेयर बाजार का कारोबार घटा NSE की रिपोर्ट में एक अहम अंतर सामने आया है। निवेशकों की संख्या बढ़ने के बावजूद अक्टूबर में देश के शीर्ष 10 राज्यों में कैश मार्केट का कारोबार घट गया। महाराष्ट्र में कैश मार्केट टर्नओवर 9.9% घटकर करीब ₹2.6 लाख करोड़ रहा। गुजरात में भी यह 9.4% गिरकर ₹1.5 लाख करोड़ पर आ गया।

टॉप 10 राज्यों का कुल कैश मार्केट टर्नओवर घटकर ₹10.6 लाख करोड़ रह गया। यह नवंबर 2025 के बाद सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि बाजार से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शेयरों की खरीद-बिक्री में उतनी तेजी नहीं दिख रही है।

छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ने के संकेत अक्टूबर में कैश मार्केट में कारोबार करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या 1.43 करोड़ पहुंच गई। सितंबर में यह आंकड़ा 1.23 करोड़ था। यह दो साल का उच्चतम स्तर है। वहीं, कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले 10 महीनों में औसत मासिक एक्टिव निवेशकों की संख्या 95.9 लाख रही।