Top Stock to Buy: इस शेयर में दिख रहा 48% का बंपर अपसाइड, निवेश से पहले जान लीजिए टार्गेट और स्टॉप लॉस

Gulf Oil Lubricants Share Price Target: शेयर बाजार में इस समय अर्निंग सीजन चल रहा है। इस दौरान कंपनियों की तरफ से अपने वित्तीय नतीजे पेश करने के बाद ब्रोकरेज इन पर कवरजे शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में लुब्रिकेंट्स सेक्टर की प्रमुख कंपनी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड (Gulf Oil Lubricants India Ltd) में भी जोरदार तेजी की संभावना जताई जा रही है। ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने कंपनी के मजबूत फंडामेंटल के आधार पर Buy रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर पर शुक्रवार को बंद भाव 1030 से 48% अपसाइड की संभावना जताई है और 1525 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है।

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इस आधार पर दिया गया टार्गेट ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और वॉल्यूम ग्रोथ को देखते हुए ब्रोकरेज ने अपने अनुमानों में बड़ा बदलाव किया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एनालिस्टों ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए अपने अर्निंग पर शेयर (EPS) के अनुमान को 14.5% तक बढ़ा दिया है। यह बदलाव कंपनी की वैल्यूएशन डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) फ्रेमवर्क के आधार पर किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1,525 रुपये का यह टार्गेट प्राइस FY28E पर 12.0x और FY29E के अनुमानित EPS पर 9.9x के P/E मल्टीपल को दर्शाता है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बेहद आकर्षक लेवल है।

कंपनी ने ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बढ़ाई हिस्सेदारी चॉइस ने अपने रिपोर्ट में आगे कहा कि भारी कंपटीशन के बावजूद कंपनी ने ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल दोनों सेगमेंट में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं, बेस ऑयल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढ़ंग से मैनेज करते हुए प्राइसिंग पावर बनाए रखी है। इससे मार्जिन पर दबाव सीमित रहा है और कोर कॉपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत हुई है।

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EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से ग्रोथ को मिलेगी रफ्तार गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ट्रेडिशनल इंजन ऑयल और लुब्रिकेंट्स बिजनेस से आगे बढ़कर मोबिलिटी के भविष्य पर भी दांव लगा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्पेस में कंपनी का विस्तार भविष्य के लिए नए ग्रोथ के रास्ते खोल रहा है। ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम में निवेश और रणनीतिक साझेदारियां आने वाले सालों में कंपनी के लिए अतिरिक्त वैल्यू अनलॉक करेंगी।

गल्फ ऑयल शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि सोमवार, 2 नवंबर को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के शेयर 4.27 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 1,074 रुपये के लेवल पर बंद हुए। इस शेयर ने पिछले एक महीने में महज आधा प्रतिशत का उछाल दर्ज किया है। वहीं, 6 महीने के दौरान 9.8 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, साल 2026 में अब तक यह शेयर 11 प्रतिशत से ज्यादा फिसला है। वहीं, एक वर्ष की अवधि में निवेशकों को 14 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। हालांकि, पांच साल के लॉन्ग टर्म पीरिेएड में 80 फीसदी का मुनाफा कराए हैं।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।