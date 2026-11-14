HAL Share: HAL के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म Citi बुलिश, 5 साल में 600% रिटर्न के बाद अब 28% और तेजी की उम्मीद

HAL Share: डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयरों में हाल के दिनों में दबाव देखने को मिला है। इस महारत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के शेयर में एक हफ्ते में 3.5 फीसदी, एक महीने में एक फीसदी और तीन महीने में 3 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, लंबी अवधि में यह शेयर पॉजिटिव दायरे में रहा है। छह महीने में इसमें 4 फीसदी और एक साल में 1 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा, पिछले 5 साल में इस शेयर ने करीब 600 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
पिछले ट्रेडिंग सेशन में, HAL के शेयर 0.7% गिरकर ₹4,809.80 पर बंद हुए। हाल की इस कमजोरी के बावजूद, इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म 'सिटी' (Citi) ने इस डिफेंस कंपनी को लेकर अपना पॉजिटिव रूख बनाए रखा है। उन्होंने इसकी 'बाय' (खरीदने की) रेटिंग और ₹6,175 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है। यह टारगेट पिछले क्लोजिंग भाव से करीब 28 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।
सिटी के मुताबिक, HAL के जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों में कंपनी का रेवेन्यू उसके अनुमान के अनुरूप रहा, लेकिन कमजोर ग्रॉस मार्जिन के कारण EBITDA उम्मीद से कम रहा। ब्रोकरेज ने कहा कि तेजस Mk1A विमानों की डिलीवरी में देरी के बावजूद कंपनी के इंजन, हेलीकॉप्टर और मरम्मत से जुड़े कारोबार से प्रदर्शन बेहतर रहा। इसके अलावा, कंपनी की इन्वेंट्री में सालाना आधार पर 39% की बढ़ोतरी हुई है।
HAL ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में अच्छा मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16% बढ़कर ₹1,935.64 करोड़ हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह ₹1,669.05 करोड़ था। कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के ₹6,628.61 करोड़ से बढ़कर ₹7,613.25 करोड़ रहा। दूसरी ओर, तिमाही के दौरान खर्च भी करीब 16% बढ़कर ₹6,132 करोड़ हो गया।
|Financial Metrics
|Q2 FY27
|YoY Change
|Consolidated Net Profit
|₹1,935.64 crore
|16% increase
|Revenue from Operations
|₹7,613.25 crore
|Around 15% increase
|Total Expenses
|₹6,132 crore
|Around 16% increase
HAL के तेजस Mk1A कार्यक्रम में विमानों की डिलीवरी में देरी कंपनी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही इंजन की उपलब्धता भी उत्पादन की रफ्तार को प्रभावित कर रही है। ऐसे में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी कब तक डिलीवरी बढ़ा पाती है और उत्पादन से जुड़ी बाधाओं को कितनी जल्दी दूर करती है।
HAL पर अपनी 'बाय' रेटिंग को बनाए रखते हुए सिटी ने इसका टारगेट प्राइस ₹6,175 प्रति शेयर तय रखा है। इसमें पिछले क्लोजिंग भाव से 28% की तेजी के संकेत मिल रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि तेजस Mk1A की डिलीवरी में तेजी और काम पूरा करने की बेहतर तैयारी में जुटी हुई है। HAL के प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 10-12% की राजस्व वृद्धि और 30-31% के EBITDA मार्जिन का अनुमान का जताया है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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