HDFC Bank Share Price: भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक के शेयरों में नवंबर महीने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले साल की शुरुआत से ही दलाल स्ट्रीट के निवेशकों ने नेतृत्व और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं के चलते इस बैंक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लंबे समय तक गिरावट झेलने के बाद नवंबर में अब तक इन शेयरों में 22% की तेजी आई है।

शुक्रवार को बाजार बंद होने पर इनका भाव ₹846 प्रति शेयर रहा, जिससे बैंक ने साल 2026 में हुए अपने ज्यादातर नुकसान की भरपाई कर ली है। इस तेजी के कारण साल के सबसे निचले स्तर पर 32% तक रही गिरावट अब घटकर 14% रह गई है। निफ्टी 50 में HDFC बैंक का बड़ा वेटेज होने के कारण इसमें आई तेजी से बेंचमार्क इंडेक्स में उछाल देखने को मिला है। इस महीने यह इंडेक्स 12% उछल गया है। अप्रैल 2020 के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी छलांग है।

₹ 13 लाख करोड़ के पार पहुंचा HDFC बैंक का मार्केट कैप शेयर में रिकवरी के साथ एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप एक बार फिर ₹13 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। शुक्रवार के कारोबार में बैंक का मार्केट कैप ₹13,05,701 करोड़ दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह देश की पांच सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो गया है। मार्केट कैप के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा बैंक बना हुआ है। पिछले 15 कारोबारी सत्रों में बैंक के मार्केट कैप में करीब ₹2.38 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

शेयर ने लगातार पिछले तीन हफ्तों में सकारात्मक क्लोजिंग दी है। इससे पहले जुलाई में बैंक के शेयरों में इस तरह की तेजी देखने को मिली थी। इससे पहले अक्टूबर में बिकवाली के चलते बैंक का मार्केट कैप ₹10.5 लाख करोड़ से नीचे चला गया था। जून 2022 के बाद यह पहला मौका था, जब बैंक का बाजार मूल्य इस स्तर से नीचे फिसला। उस समय शेयर करीब ₹669 तक आ गया था।

जानें HDFC बैंक के शेयर का 12 साल का इतिहास बता दें कि साल 2020 में भी इस शेयर में ऐसी ही उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गई थी, जब यह कई सालों के निचले स्तर पर आ गया था। हालांकि, बाद में इसमें सुधार हुआ और साल के अंत तक यह 13% की बढ़त के साथ बंद हुआ। पिछले 12 सालों पर नजर डालें तो इस स्टॉक ने हर साल सकारात्मक रिटर्न दिया है। हालांकि इस साल इसमें सुधार देखने को मिला है।

HDFC बैंक के शेयरों ने क्यों लगाई दौड़, जानिए तीन बड़े कारण 1. नेतृत्व को लेकर चिंताएं कम हुईं HDFC बैंक के शेयरों में रिकवरी की एक बड़ी वजह नेतृत्व को लेकर निवेशकों की चिंताओं में कमी आई है। अक्टूबर में बैंक ने अनूप बागची (Anup Bagchi) को तीन साल के कार्यकाल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO) नियुक्त किया था। मैनेजमेंट में बदलाव के बाद निवेशकों को बैंक की आगे की रणनीति और नेतृत्व को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। इससे शेयर के प्रति निवेशकों के सेंटिमेंट में सुधार हुआ है। बाजार के विश्लेषकों ने भी पहले कहा था कि नेतृत्व में बदलाव से निवेशकों को शेयर में बने रहने का भरोसा मिल सकता है।

2. दूसरी तिमाही के नतीजों ने दिया सहारा सितंबर तिमाही में HDFC बैंक का प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा। बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.7% बढ़कर ₹19,510 करोड़ हो गया। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 9.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह ₹34,620 करोड़ पर पहुंच गई। बैंक की कमाई में सुधार से निवेशकों के भरोसे को मजबूती मिली है। नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता कम होने के साथ बेहतर कारोबारी प्रदर्शन ने भी शेयर में खरीदारी का सपोर्ट मिला है।

3. बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और बाजार का बेहतर माहौल HDFC बैंक के शेयरों में तेजी सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रही। नवंबर में बैंकिंग शेयरों में बड़े पैमाने पर खरीदारी देखने को मिली है। इसके साथ ही पूरे बाजार का रुख भी बेहतर हुआ है। निफ्टी 50 में HDFC बैंक का बड़ा वेटेज है। इससे बेंचमार्क इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हुई है। बेहतर मार्केट सेंटिमेंट से बैंक के शेयरों की रिकवरी को और मजबूती मिली है।