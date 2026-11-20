HDFC Bank Share Price: भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक के शेयरों में नवंबर महीने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले साल की शुरुआत से ही दलाल स्ट्रीट के निवेशकों ने नेतृत्व और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं के चलते इस बैंक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लंबे समय तक गिरावट झेलने के बाद नवंबर में अब तक इन शेयरों में 22% की तेजी आई है।

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शुक्रवार को बाजार बंद होने पर इनका भाव ₹846 प्रति शेयर रहा, जिससे बैंक ने साल 2026 में हुए अपने ज्यादातर नुकसान की भरपाई कर ली है। इस तेजी के कारण साल के सबसे निचले स्तर पर 32% तक रही गिरावट अब घटकर 14% रह गई है। निफ्टी 50 में HDFC बैंक का बड़ा वेटेज होने के कारण इसमें आई तेजी से बेंचमार्क इंडेक्स में उछाल देखने को मिला है। इस महीने यह इंडेक्स 12% उछल गया है। अप्रैल 2020 के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी छलांग है।

₹ 13 लाख करोड़ के पार पहुंचा HDFC बैंक का मार्केट कैप शेयर में रिकवरी के साथ एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप एक बार फिर ₹13 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। शुक्रवार के कारोबार में बैंक का मार्केट कैप ₹13,05,701 करोड़ दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह देश की पांच सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो गया है। मार्केट कैप के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा बैंक बना हुआ है। पिछले 15 कारोबारी सत्रों में बैंक के मार्केट कैप में करीब ₹2.38 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

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शेयर ने लगातार पिछले तीन हफ्तों में सकारात्मक क्लोजिंग दी है। इससे पहले जुलाई में बैंक के शेयरों में इस तरह की तेजी देखने को मिली थी। इससे पहले अक्टूबर में बिकवाली के चलते बैंक का मार्केट कैप ₹10.5 लाख करोड़ से नीचे चला गया था। जून 2022 के बाद यह पहला मौका था, जब बैंक का बाजार मूल्य इस स्तर से नीचे फिसला। उस समय शेयर करीब ₹669 तक आ गया था।

जानें HDFC बैंक के शेयर का 12 साल का इतिहास बता दें कि साल 2020 में भी इस शेयर में ऐसी ही उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गई थी, जब यह कई सालों के निचले स्तर पर आ गया था। हालांकि, बाद में इसमें सुधार हुआ और साल के अंत तक यह 13% की बढ़त के साथ बंद हुआ। पिछले 12 सालों पर नजर डालें तो इस स्टॉक ने हर साल सकारात्मक रिटर्न दिया है। हालांकि इस साल इसमें सुधार देखने को मिला है।

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HDFC बैंक के शेयरों ने क्यों लगाई दौड़, जानिए तीन बड़े कारण 1. नेतृत्व को लेकर चिंताएं कम हुईं HDFC बैंक के शेयरों में रिकवरी की एक बड़ी वजह नेतृत्व को लेकर निवेशकों की चिंताओं में कमी आई है। अक्टूबर में बैंक ने अनूप बागची (Anup Bagchi) को तीन साल के कार्यकाल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO) नियुक्त किया था। मैनेजमेंट में बदलाव के बाद निवेशकों को बैंक की आगे की रणनीति और नेतृत्व को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। इससे शेयर के प्रति निवेशकों के सेंटिमेंट में सुधार हुआ है। बाजार के विश्लेषकों ने भी पहले कहा था कि नेतृत्व में बदलाव से निवेशकों को शेयर में बने रहने का भरोसा मिल सकता है।

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2. दूसरी तिमाही के नतीजों ने दिया सहारा सितंबर तिमाही में HDFC बैंक का प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा। बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.7% बढ़कर ₹19,510 करोड़ हो गया। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 9.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह ₹34,620 करोड़ पर पहुंच गई। बैंक की कमाई में सुधार से निवेशकों के भरोसे को मजबूती मिली है। नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता कम होने के साथ बेहतर कारोबारी प्रदर्शन ने भी शेयर में खरीदारी का सपोर्ट मिला है।

3. बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और बाजार का बेहतर माहौल HDFC बैंक के शेयरों में तेजी सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रही। नवंबर में बैंकिंग शेयरों में बड़े पैमाने पर खरीदारी देखने को मिली है। इसके साथ ही पूरे बाजार का रुख भी बेहतर हुआ है। निफ्टी 50 में HDFC बैंक का बड़ा वेटेज है। इससे बेंचमार्क इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हुई है। बेहतर मार्केट सेंटिमेंट से बैंक के शेयरों की रिकवरी को और मजबूती मिली है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।