HDFC Bank Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार बिकवाली के बाद आज बुधवार को तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, जिसको HDFC Bank ने लीड किया है। बुधवार के कारोबार में HDFC Bank के शेयर लगभग 4 प्रतिशत की छलांग लगाकर 848.95 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। वहीं, बैंक निफ्टी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 63,981.6 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। बीते कल गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद रहा।

इन बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेजी आज ट्रेडिंग सेशन में HDFC Bank के अलावा ICICI Bank के शेयरों में 3 फीसदी से अधिक की मजबूती दर्ज की गई। वहीं, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में भी 2 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक 1 फीसदी से अधिक चढ़े, जबकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी करीब 1-1 फीसदी की बढ़त रही। बैंक निफ्टी के कुल 14 शेयरों में से 12 हरे निशान में कारोबार करते दिखे। हालांकि, इस तेजी के माहौल में भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 1.6 फीसदी और फेडरल बैंक 0.6 फीसदी की गिरावट के साथ दबाव में रहे।

सोमवार को 3% टूटा था बैंक निफ्टी बता दें कि सोमवार को बैंक निफ्टी 2,050 अंक या 3 फीसदी से ज्यादा टूटकर 62,585.4 पर बंद हुआ था। ग्लोबल लेवल पर टेक शेयरों में बिकवाली और नए अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के कारण एशियाई बाजारों में आज भी कमजोरी बनी हुई है। इसके बावजूद भारतीय बाजार के संभलने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला,कच्चे तेल की गिरती कीमतें और दूसरा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार खरीदारी है।

आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार की गिरावट के बीच भी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 5,672 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे, हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 2,760 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी।