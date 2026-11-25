HDFC Bank Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार बिकवाली के बाद आज बुधवार को तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, जिसको HDFC Bank ने लीड किया है। बुधवार के कारोबार में HDFC Bank के शेयर लगभग 4 प्रतिशत की छलांग लगाकर 848.95 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। वहीं, बैंक निफ्टी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 63,981.6 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। बीते कल गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद रहा।

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इन बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेजी आज ट्रेडिंग सेशन में HDFC Bank के अलावा ICICI Bank के शेयरों में 3 फीसदी से अधिक की मजबूती दर्ज की गई। वहीं, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में भी 2 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक 1 फीसदी से अधिक चढ़े, जबकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी करीब 1-1 फीसदी की बढ़त रही। बैंक निफ्टी के कुल 14 शेयरों में से 12 हरे निशान में कारोबार करते दिखे। हालांकि, इस तेजी के माहौल में भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 1.6 फीसदी और फेडरल बैंक 0.6 फीसदी की गिरावट के साथ दबाव में रहे।

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सोमवार को 3% टूटा था बैंक निफ्टी बता दें कि सोमवार को बैंक निफ्टी 2,050 अंक या 3 फीसदी से ज्यादा टूटकर 62,585.4 पर बंद हुआ था। ग्लोबल लेवल पर टेक शेयरों में बिकवाली और नए अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के कारण एशियाई बाजारों में आज भी कमजोरी बनी हुई है। इसके बावजूद भारतीय बाजार के संभलने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला,कच्चे तेल की गिरती कीमतें और दूसरा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार खरीदारी है।

आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार की गिरावट के बीच भी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 5,672 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे, हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 2,760 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।