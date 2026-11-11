HDFC डिफेंस फंड को BEL पर भरोसा, अक्टूबर में खरीदे 30 लाख से ज्यादा शेयर, 3 नए स्टॉक भी जोड़े

एचडीएफसी डिफेंस फंड ने अक्टूबर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), बीईएमएल (BEML), भारत फोर्ज समेत पांच कंपनियों के शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ACE MF की ओर से जारी फंड के मासिक पोर्टफोलियो के मुताबिक, इस दौरान फंड ने अपने निवेश में कुछ नए शेयर भी शामिल किए हैं।

फंड ने अक्टूबर में BEL के 30.18 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे। इसके बाद कंपनी में इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 4.70 करोड़ शेयर हो गई, जो सितंबर में 4.40 करोड़ शेयर थी। इसी तरह, फंड ने BEML के 59,938 शेयर और खरीदे। इसके बाद अक्टूबर में इसके पास कंपनी के कुल 30.10 लाख शेयर हो गए, जबकि सितंबर में यह संख्या 29.50 लाख थी।

भारत फोर्ज के मामले में फंड ने करीब 48,000 शेयर खरीदे। इसके बाद कंपनी में इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 77.50 लाख शेयर हो गई। इसके अलावा, टाटा मोटर्स के 1.42 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदकर कुल हिस्सेदारी 30.46 लाख शेयर और बॉश के 13,004 शेयर खरीदकर कुल हिस्सेदारी 1.13 लाख शेयर कर दी।

पोर्टफोलियो में शामिल किए 3 नए शेयर एचडीएफसी डिफेंस फंड ने अक्टूबर में अपने पोर्टफोलियो में तीन नए शेयर भी जोड़े। इनमें बोनफिग्लियोली ट्रांसमिशन, पीटीसी इंडस्ट्रीज और टोंबो इमेजिंग इंडिया शामिल हैं।

फंड ने बोनफिग्लियोली ट्रांसमिशन के 4.55 लाख शेयर खरीदे, जिनकी कीमत करीब 28.47 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, पीटीसी इंडस्ट्रीज के 23,742 शेयर और टोंबो इमेजिंग इंडिया के 14.54 लाख शेयर खरीदे।

खास बात यह है कि अक्टूबर के दौरान फंड ने न तो किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई और न ही अपने पोर्टफोलियो से किसी शेयर को पूरी तरह बाहर किया।

BEL में सबसे ज्यादा निवेश फंड के कुल नेट एसेट वैल्यू (NAV) में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की रही। अक्टूबर में फंड के कुल निवेश का करीब 15.63% BEL में था। इसके बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में 13.54%, भारत फोर्ज में 11.98% और सोलर इंडस्ट्रीज में 10.13% निवेश था।

अक्टूबर में फंड के पोर्टफोलियो में कुल 27 शेयर थे, जबकि सितंबर में इनकी संख्या 24 थी। इसका निवेश सात अलग-अलग सेक्टर में फैला हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा 54.31% निवेश कैपिटल गुड्स सेक्टर में था।

ऑटोमोबाइल और इससे जुड़े कारोबार वाली कंपनियों में 23.23%, केमिकल सेक्टर में 12.47% और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में 4.40% निवेश था। इसके अलावा, शिपबिल्डिंग में 2.94%, टेलीकॉम में 1.11% और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 0.58% हिस्सेदारी थी।

मार्केट कैप के आधार पर देखें तो फंड के कुल निवेश का 45.25% लार्जकैप शेयरों में, 22.60% मिडकैप शेयरों में और 28.89% स्मॉलकैप शेयरों में था। बाकी 3.26% निवेश अन्य श्रेणियों में था।

11,130 करोड़ रुपये है फंड का AUM अक्टूबर 2026 तक एचडीएफसी डिफेंस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 11,130 करोड़ रुपये था। इस फंड की शुरुआत 2 जून 2023 को हुई थी। इसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) है। राहुल बैजल और प्रिया रंजन इस फंड का प्रबंधन करते हैं।

छोटी अवधि में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन फंड को बाजार में तीन साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लंबी अवधि में इसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है, जबकि छोटी अवधि में इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है।

पिछले तीन महीनों में फंड ने 4.82% का निगेटिव रिटर्न दिया, जबकि इसके बेंचमार्क में 7.50% की गिरावट आई। छह महीने की अवधि में फंड ने 5.50% का रिटर्न दिया, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न 4.08% निगेटिव रहा।

एक साल में फंड ने 19.63% का रिटर्न दिया, जबकि बेंचमार्क ने 13.53% का रिटर्न दिया। हालांकि, तीन साल की अवधि में फंड का रिटर्न 33.12% रहा, जबकि बेंचमार्क ने 39.08% का रिटर्न दिया। शुरुआत से अब तक फंड ने 35.79% का रिटर्न दिया है।

क्या है एचडीएफसी डिफेंस फंड का निवेश उद्देश्य? एचडीएफसी डिफेंस फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। यह मुख्य रूप से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है। इसका उद्देश्य लंबी अवधि में निवेशकों की पूंजी बढ़ाना है।

यह फंड उन निवेशकों के लिए है, जो डिफेंस और इससे जुड़े कारोबार वाली कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश के जरिए लंबी अवधि में पूंजी में बढ़ोतरी या आय हासिल करना चाहते हैं। हालांकि, यह एक सेक्टर आधारित फंड है, इसलिए इसमें निवेश से जुड़ा जोखिम भी रहता है।