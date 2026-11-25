HDFC Securities Stock Recommendation: भारतीय शेयर बाजार में आज गजब की रौनक देखने को मिली। मार्केट में आई तेजी के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयरों को लेकर एक बार फिर ब्रोकरेज हाउस का रुख सकारात्मक हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज ने BSE की रेटिंग को 'ADD' से अपग्रेड करके 'BUY' कर दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है।
HDFC सिक्योरिटीज ने BSE को लेकर BUY रेटिंग ही नहीं दी। ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट भी बढ़ा दिया है। पहले इसके लिए 4,180 रुपये का टारगेट दिया गया था। अब फर्म ने इसे बढ़ाकर 4,450 रुपये कर दिया है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) लागू होने के बाद BSE के ऑप्शन कारोबार पर दबाव देखने को मिला था। हालांकि, अक्टूबर में स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं नवंबर में भी रिकवरी का सिलसिला जारी है। 23 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, BSE का प्रीमियम ADTV औसतन 324 अरब रुपये रहा, जो पहली तिमाही FY27 के औसत से करीब 9 फीसदी अधिक है।
BSE के कारोबार में सुधार की एक बड़ी वजह SEBI का CAS 2.0 से जुड़ा नया सर्कुलर है। इसके मुताबिक एक्सपायरी वाले इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स का सेटलमेंट अब दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आधार पर होगा। ये नियम 7 दिसंबर 2026 से लागू होगा।इसके अलावा, एक्सपायरी वाले इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग 3:30 बजे बंद हो जाएगी और ऑक्शन का समय 3:30 से 3:40 बजे तक रहेगा।
HDFC सिक्योरिटीज ने BSE के वित्तीय अनुमानों में भी बदलाव किया है। ब्रोकरेज ने FY27, FY28 और FY29 के लिए प्रति शेयर आय 1.3 फीसदी, 1.9 फीसदी और 1.7 फीसदी की बढ़ोतरी की है। ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक, FY27 में BSE का प्रीमियम ADTV 283 अरब रुपये, FY28 में 337 अरब रुपये रह सकता है। कंपनी के रेवेन्यू और EBITDA मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद जताई गई है।
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