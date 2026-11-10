Stock Pick: 40% तक रिटर्न दे सकता है यह शेयर, ब्रोकरेज ने 35 रुपये बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Stock to buy: दिवाली प्रतिपदा के अवसर पर आज शेयर बाजार बंद है। देश के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों में कामकाज नहीं हो रहा है। सोमवार को बाजार बंद होने पर हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज के शेयरों का भाव 588.35 रुपये रहा। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे आने पर ब्रोकरेज हाउस एक्सिस डायरेक्ट ने इस शेयर पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है। आइए जानते हैं ब्रोकरेज ने क्या कहा और इस शेयर के लिए कितने का टारगेट प्राइस तय किया है।
हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (HCG) कैंसर के इलाज के क्षेत्र में देश की प्रमुख हेल्थकेयर कंपनियों में शामिल है। कंपनी का कारोबार भारत के 10 राज्यों के अलावा केन्या तक फैला है। इसके ग्रोथ की प्रमुख वजह कैंसर के इलाज की बढ़ती मांग, एडवांस्ड ऑन्कोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल और अस्पतालों की क्षमता में विस्तार है।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 732 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 13.1% अधिक है। इस दौरान EBITDA 8.2% बढ़कर 133 करोड़ रुपये रहा, जबकि मरीजों की संख्या में 9% की वृद्धि और प्रति मरीज औसत आय (ARPP) में 7% का सुधार हुआ।
कंपनी के कारोबार में एक सकारात्मक बदलाव यह भी है कि कुल राजस्व में गैर-संस्थागत मरीजों की हिस्सेदारी बढ़कर 69% हो गई है, जिससे बेहतर मरीज-मिश्रण और मुनाफे की संभावना मजबूत होती है। कंपनी ने पहली छमाही में अपने नेटवर्क में 146 नए ऑपरेशनल बेड जोड़े हैं और बेंगलुरु के नए अस्पताल को वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही तक मासिक एबिटडा ब्रेकईवन पर लाने का लक्ष्य रखा है।
ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 785 रुपये से बढ़ाकर 820 रुपये कर दिया है, जो 9 नवंबर 2026 के 588.35 के बंद भाव से करीब 40% संभावित तेजी का संकेत देता है। हालांकि, कैंसर की दवाओं पर सरकारी ट्रेड मार्जिन कैप, नए अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की रफ्तार और कर्ज कंपनी के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।
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