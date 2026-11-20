High Dividend Payout Stocks: शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर निवेशक की चाहत होती है कि उसे शेयर प्राइस बढ़ने के साथ-साथ रेगुलर प्रॉफिट होता रहे। यही वजह है कि जब कोई कंपनी भारी-भरकम डिविडेंड देने का ऐलान करती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स उस पर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन क्या किसी कंपनी का केवल ज्यादा डिविडेंड देना ही उसकी मजबूती की गारंटी है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के आंकडे़ पर नजर डालें, तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखती है। इस रिटेल निवेशकों को समझना बेहद जरूरी है।

कमाई से ज्यादा पैसे बांटने का क्या है यह पूरा गणित? जब भी कोई कंपनी अपने सालाना नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयरधारकों के बीच बांटती है, तो उसे डिविडेंड पेआउट रेशियो कहा जाता है। आमतौर पर यह रेशयो 100 प्रतिशत से कम होता है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेशकों को दिया और बाकी बिजनेस के विस्तार के लिए अपने पास रखा है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म SBI सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार की 7 प्रमुख कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 100 प्रतिशत से भी ज्यादा का डिविडेंड पेआउट रेशियो दर्ज किया है। यानी, इन कंपनियों ने साल भर में जितना नेट प्रॉफिट कमाया, उससे कहीं अधिक रकम निवेशकों को डिविडेंड के रूप में बांट दी।

इन कंपनियों ने दिया 100% से ज्यादा डिविडेंड

क्रम कंपनी FY26 डिविडेंड पेआउट रेशियो FY26 डिविडेंड यील्ड CMP ( ₹ ), 19 नवंबर 1 IL&FS Investment Managers 1,000% 15.9% ₹ 8.11 2 CyberTech Systems 245.6% 19.6% ₹ 124.95 3 Premco Global 242.8% 11.2% ₹ 373.95 4 Indo Borax 236.1% 10.3% ₹ 370.00 5 Honda India Power 199.7% 7.2% ₹ 1,917.40 6 Accelya Solutions 125.2% 8.6% ₹ 975.15 7 UTI AMC 127.2% 4.9% ₹ 843.90

IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने वित्त वर्ष 26 में हर शेयर पर 1.20 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है। इससे कंपनी का सालाना डिविडेंड यील्ड 15.9 फीसदी और डिविडेंड प्रतिशत 1,000 फीसदी हो गया। कंपनी का पेआउट रेशियो भी 1,000 फीसदी रहा। गुरुवार, 19 नवंबर को BSE पर कंपनी के शेयर 1.50 फीसदी चढ़कर 8.11 रुपये पर बंद हुए।

साइबरटेक सिस्टम्स साइबरटेक सिस्टम्स का वित्त वर्ष 26 में सालाना डिविडेंड यील्ड 19.6 फीसदी रहा। कंपनी ने हर शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है। इसका पेआउट रेशियो 245.6 फीसदी रहा। शुक्रवार को BSE पर शेयर 1.59 फीसदी ऊपर 124.95 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 379.61 करोड़ रुपये है।