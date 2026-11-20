High Dividend Payout Stocks: शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर निवेशक की चाहत होती है कि उसे शेयर प्राइस बढ़ने के साथ-साथ रेगुलर प्रॉफिट होता रहे। यही वजह है कि जब कोई कंपनी भारी-भरकम डिविडेंड देने का ऐलान करती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स उस पर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन क्या किसी कंपनी का केवल ज्यादा डिविडेंड देना ही उसकी मजबूती की गारंटी है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के आंकडे़ पर नजर डालें, तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखती है। इस रिटेल निवेशकों को समझना बेहद जरूरी है।

Advertisement

कमाई से ज्यादा पैसे बांटने का क्या है यह पूरा गणित? जब भी कोई कंपनी अपने सालाना नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयरधारकों के बीच बांटती है, तो उसे डिविडेंड पेआउट रेशियो कहा जाता है। आमतौर पर यह रेशयो 100 प्रतिशत से कम होता है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेशकों को दिया और बाकी बिजनेस के विस्तार के लिए अपने पास रखा है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म SBI सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार की 7 प्रमुख कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 100 प्रतिशत से भी ज्यादा का डिविडेंड पेआउट रेशियो दर्ज किया है। यानी, इन कंपनियों ने साल भर में जितना नेट प्रॉफिट कमाया, उससे कहीं अधिक रकम निवेशकों को डिविडेंड के रूप में बांट दी।

Advertisement

इन कंपनियों ने दिया 100% से ज्यादा डिविडेंड

क्रम कंपनी FY26 डिविडेंड पेआउट रेशियो FY26 डिविडेंड यील्ड CMP ( ₹ ), 19 नवंबर 1 IL&FS Investment Managers 1,000% 15.9% ₹ 8.11 2 CyberTech Systems 245.6% 19.6% ₹ 124.95 3 Premco Global 242.8% 11.2% ₹ 373.95 4 Indo Borax 236.1% 10.3% ₹ 370.00 5 Honda India Power 199.7% 7.2% ₹ 1,917.40 6 Accelya Solutions 125.2% 8.6% ₹ 975.15 7 UTI AMC 127.2% 4.9% ₹ 843.90

IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने वित्त वर्ष 26 में हर शेयर पर 1.20 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है। इससे कंपनी का सालाना डिविडेंड यील्ड 15.9 फीसदी और डिविडेंड प्रतिशत 1,000 फीसदी हो गया। कंपनी का पेआउट रेशियो भी 1,000 फीसदी रहा। गुरुवार, 19 नवंबर को BSE पर कंपनी के शेयर 1.50 फीसदी चढ़कर 8.11 रुपये पर बंद हुए।

साइबरटेक सिस्टम्स साइबरटेक सिस्टम्स का वित्त वर्ष 26 में सालाना डिविडेंड यील्ड 19.6 फीसदी रहा। कंपनी ने हर शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है। इसका पेआउट रेशियो 245.6 फीसदी रहा। शुक्रवार को BSE पर शेयर 1.59 फीसदी ऊपर 124.95 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 379.61 करोड़ रुपये है।

Advertisement

प्रेमको ग्लोबल प्रेमको ग्लोबल का वित्त वर्ष 26 में डिविडेंड पेआउट रेशियो 242.8 फीसदी रहा। कंपनी ने हर शेयर पर 44 रुपये का डिविडेंड दिया, जिससे सालाना यील्ड 11.2 फीसदी हो गया। गुरुवार को BSE पर शेयर 0.84 फीसदी गिरकर 373.95 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 123.58 करोड़ रुपये है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।