High Dividend Stocks: PTC India से लेकर CESC तक, इन 15 शेयरों ने दिया 24% तक तगड़ा डिविडेंड यील्ड

High Dividend Yield Stock:   शेयर बाजार में गिरावट के बीच पिछले एक साल में PTC India और CESC जैसी 15 कंपनियों ने 5% से लेकर 24% तक का शानदार डिविडेंड यील्ड दिया है। 

Shivam Shukla
पब्लिश्ड27 Oct 2026, 03:54 PM IST
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PTC India से लेकर CESC तक, इन 15 शेयरों ने दिया 24% तक तगड़ा डिविडेंड यील्ड (AI-Image)
PTC India से लेकर CESC तक, इन 15 शेयरों ने दिया 24% तक तगड़ा डिविडेंड यील्ड (AI-Image)

Top High Dividend Stocks: शेयर बाजार में पिछले एक साल से अधिक समय से भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। अमेरिकी टैरिफ, पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे कई कारक शामिल हैं। पिछले एक साल में बेंचमार्क इंडेक्स 13 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स भी 12 फीसदी फिसला है। बाजार में भारी गिरावट के बीच भी कुछ कंपनियों ने अपने निवेशकों को नियमित रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्मॉलकैप सेक्टर की 15 चुनिंदा कंपनियों ने पिछले 12 महीनों में 5 प्रतिशत से लेकर 24 प्रतिशत तक का डिविडेंड यील्ड दिया है।

PTC India Ltd: पावर ट्रेडिंग सेक्टर की सरकारी कंपनी डिविडेंड बांटने के मामले में सबसे आगे रही है। इसके शेयर सोमवार को 134 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर 31.5 रुपये का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 24 प्रतिशत होता है।

CESC Limited: यूटिलिटी सेक्टर की कंपनी सीईएससी लिमिटेड के शेयर सोमवार को 124 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 10 प्रतिशत होता है।

Brookfield India Real Estate Trust: कमर्शियल रियल एस्टेट और ऑफिस स्पेस क्षेत्र के इस प्रमुख ट्रस्ट के शेयर सोमवार को 304 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति यूनिट कुल 21.8 रुपये का डिविडेंड (वितरण) दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 7 प्रतिशत होता है।

Gateway Distriparks Limited: लॉजिस्टिक्स और कंटेनर रेल ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इस कंपनी के शेयर सोमवार को 47 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 3.3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 7 प्रतिशत बैठता है।

Gujarat Pipavav Port Limited: पोर्ट्स और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के शेयर सोमवार को 157 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर कुल 10.4 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 7 प्रतिशत होता है।

VST Industries Ltd: कंज्यूमर स्टेपल्स और सिगरेट निर्माण क्षेत्र की इस कंपनी के शेयर सोमवार को 196 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने प्रति शेयर 12 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

Nexus Select Trust: रीटेल मॉल और कमर्शियल स्पेस पोर्टफोलियो वाले इस आरईआईटी के शेयर सोमवार को 157 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने 9.3 रुपये प्रति यूनिट का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत होता है।

HeidelbergCement India Limited: सीमेंट और बिल्डिंग मैटेरियल क्षेत्र की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयर सोमवार को 118 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने प्रति शेयर 7 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत बनता है।

Castrol India Ltd: ऑटो एंसिलरी और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के शेयर सोमवार को 195 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने 11.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड वितरित किया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत होता है।

CRIZAC LIMITED: कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर की इस कंपनी के शेयर सोमवार को 138 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने प्रति शेयर 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

Balmer Lawrie & Co. Ltd: डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स वाली इस सरकारी कंपनी के शेयर सोमवार को 150 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर 8.5 रुपये का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत होता है।

R Systems International Limited: आईटी और डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी के शेयर सोमवार को 249 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 14 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत बैठता है।

Bata India Limited: फुटवियर और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी के शेयर सोमवार को 633 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर कुल 34 रुपये का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 5 प्रतिशत होता है।

MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT: ग्रेड-ए ऑफिस पार्क्स संचालित करने वाले इस कमर्शियल आरईआईटी के शेयर सोमवार को 486 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 25 रुपये प्रति यूनिट का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 5 प्रतिशत बनता है।

Gulf Oil Lubricants India Limited: ऑटो एंसिलरी और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स सेक्टर की इस प्रमुख कंपनी के शेयर सोमवार को 1,036 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर 51 रुपये का भारी-भरकम डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 5 प्रतिशत होता है।

किस कंपनी ने कितना दिया डिविडेंड, देखें पूरी लिस्ट

क्र.कंपनी का नामउद्योगCMP ( )मार्केट कैप ( करोड़)पिछले 12 महीनों का डिविडेंड ( )डिविडेंड यील्ड
1PTC India Ltd.यूटिलिटीज1343,96031.524%
2CESC Limitedयूटिलिटीज12416,49512.010%
3Brookfield India Real Estate Trustरियल एस्टेट30425,25121.87%
4Gateway Distriparks Limitedपरिवहन472,3423.37%
5Gujarat Pipavav Port Limitedपरिवहन1577,59610.47%
6VST Industries Ltd.उपभोक्ता आवश्यक वस्तुएँ1963,33312.06%
7Nexus Select Trustरियल एस्टेट15723,7869.36%
8HeidelbergCement India Limitedसीमेंट एवं निर्माण सामग्री1182,6817.06%
9Castrol India Ltd.ऑटो एवं सहायक उद्योग19519,25711.56%
10CRIZAC LIMITEDउपभोक्ता विवेकाधीन1382,4128.06%
11Balmer Lawrie & Co. Ltd.अन्य उद्योग1502,5638.56%
12R Systems International Limitedआईटी2492,95514.06%
13Bata India Limitedउपभोक्ता आवश्यक वस्तुएँ6338,13834.05%
14Mindspace Business Parks REITरियल एस्टेट48632,19925.05%
15Gulf Oil Lubricants India Limitedऑटो एवं सहायक उद्योग1,0365,13351.05%

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author

Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।

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