High Dividend Stocks: PTC India से लेकर CESC तक, इन 15 शेयरों ने दिया 24% तक तगड़ा डिविडेंड यील्ड

Top High Dividend Stocks: शेयर बाजार में पिछले एक साल से अधिक समय से भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। अमेरिकी टैरिफ, पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे कई कारक शामिल हैं। पिछले एक साल में बेंचमार्क इंडेक्स 13 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स भी 12 फीसदी फिसला है। बाजार में भारी गिरावट के बीच भी कुछ कंपनियों ने अपने निवेशकों को नियमित रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्मॉलकैप सेक्टर की 15 चुनिंदा कंपनियों ने पिछले 12 महीनों में 5 प्रतिशत से लेकर 24 प्रतिशत तक का डिविडेंड यील्ड दिया है।

PTC India Ltd: पावर ट्रेडिंग सेक्टर की सरकारी कंपनी डिविडेंड बांटने के मामले में सबसे आगे रही है। इसके शेयर सोमवार को 134 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर 31.5 रुपये का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 24 प्रतिशत होता है।

CESC Limited: यूटिलिटी सेक्टर की कंपनी सीईएससी लिमिटेड के शेयर सोमवार को 124 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 10 प्रतिशत होता है।

Brookfield India Real Estate Trust: कमर्शियल रियल एस्टेट और ऑफिस स्पेस क्षेत्र के इस प्रमुख ट्रस्ट के शेयर सोमवार को 304 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति यूनिट कुल 21.8 रुपये का डिविडेंड (वितरण) दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 7 प्रतिशत होता है।

Gateway Distriparks Limited: लॉजिस्टिक्स और कंटेनर रेल ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इस कंपनी के शेयर सोमवार को 47 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 3.3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 7 प्रतिशत बैठता है।

Gujarat Pipavav Port Limited: पोर्ट्स और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के शेयर सोमवार को 157 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर कुल 10.4 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 7 प्रतिशत होता है।

VST Industries Ltd: कंज्यूमर स्टेपल्स और सिगरेट निर्माण क्षेत्र की इस कंपनी के शेयर सोमवार को 196 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने प्रति शेयर 12 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

Nexus Select Trust: रीटेल मॉल और कमर्शियल स्पेस पोर्टफोलियो वाले इस आरईआईटी के शेयर सोमवार को 157 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने 9.3 रुपये प्रति यूनिट का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत होता है।

HeidelbergCement India Limited: सीमेंट और बिल्डिंग मैटेरियल क्षेत्र की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयर सोमवार को 118 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने प्रति शेयर 7 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत बनता है।

Castrol India Ltd: ऑटो एंसिलरी और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के शेयर सोमवार को 195 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने 11.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड वितरित किया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत होता है।

CRIZAC LIMITED: कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर की इस कंपनी के शेयर सोमवार को 138 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने प्रति शेयर 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

Balmer Lawrie & Co. Ltd: डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स वाली इस सरकारी कंपनी के शेयर सोमवार को 150 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर 8.5 रुपये का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत होता है।

R Systems International Limited: आईटी और डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी के शेयर सोमवार को 249 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 14 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत बैठता है।

Bata India Limited: फुटवियर और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी के शेयर सोमवार को 633 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर कुल 34 रुपये का डिविडेंड बांटा है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 5 प्रतिशत होता है।

MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT: ग्रेड-ए ऑफिस पार्क्स संचालित करने वाले इस कमर्शियल आरईआईटी के शेयर सोमवार को 486 रुपये के भाव पर बंद हुए थे, जबकि पिछले एक साल में इसने 25 रुपये प्रति यूनिट का डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 5 प्रतिशत बनता है।

Gulf Oil Lubricants India Limited: ऑटो एंसिलरी और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स सेक्टर की इस प्रमुख कंपनी के शेयर सोमवार को 1,036 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि पिछले 12 महीनों में इसने प्रति शेयर 51 रुपये का भारी-भरकम डिविडेंड दिया है। इस आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 5 प्रतिशत होता है।

किस कंपनी ने कितना दिया डिविडेंड, देखें पूरी लिस्ट

क्र. कंपनी का नाम उद्योग CMP ( ₹ ) मार्केट कैप ( ₹ करोड़) पिछले 12 महीनों का डिविडेंड ( ₹ ) डिविडेंड यील्ड 1 PTC India Ltd. यूटिलिटीज 134 3,960 31.5 24% 2 CESC Limited यूटिलिटीज 124 16,495 12.0 10% 3 Brookfield India Real Estate Trust रियल एस्टेट 304 25,251 21.8 7% 4 Gateway Distriparks Limited परिवहन 47 2,342 3.3 7% 5 Gujarat Pipavav Port Limited परिवहन 157 7,596 10.4 7% 6 VST Industries Ltd. उपभोक्ता आवश्यक वस्तुएँ 196 3,333 12.0 6% 7 Nexus Select Trust रियल एस्टेट 157 23,786 9.3 6% 8 HeidelbergCement India Limited सीमेंट एवं निर्माण सामग्री 118 2,681 7.0 6% 9 Castrol India Ltd. ऑटो एवं सहायक उद्योग 195 19,257 11.5 6% 10 CRIZAC LIMITED उपभोक्ता विवेकाधीन 138 2,412 8.0 6% 11 Balmer Lawrie & Co. Ltd. अन्य उद्योग 150 2,563 8.5 6% 12 R Systems International Limited आईटी 249 2,955 14.0 6% 13 Bata India Limited उपभोक्ता आवश्यक वस्तुएँ 633 8,138 34.0 5% 14 Mindspace Business Parks REIT रियल एस्टेट 486 32,199 25.0 5% 15 Gulf Oil Lubricants India Limited ऑटो एवं सहायक उद्योग 1,036 5,133 51.0 5%