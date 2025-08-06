Highway Infrastructure IPO Day 2 Live: अब तक 65 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP 54% ऊपर

Highways Infrastructure Limited IPO Day 2: मंगलवार को हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आईपीओ खुलने के बाद से इसे शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन विंडो ओपन होने के कुछ ही घंटों में यह पूरी तरह से बुक हो गया। पहले दिन इसे 27.04 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, अब तक यह 43.38 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। नेशनल स्टॉक एक्चसेंज (NSE) के डेटा के मुताबिक, इन्वेस्टर्स ने 43.38 करोड़ शेयरों के लिए अप्लाई किया, जबकि 1.60 करोड़ शेयरों के लिए इश्यू ओपन हुआ है।