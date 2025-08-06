Highway Infrastructure IPO Day 2 Live: अब तक 65 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP 54% ऊपर

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ का आज दूसरा दिन है। यह कल यानी 5 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, जबकि 7 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। ग्रे मार्केट में इसके शेयर अच्छे प्रीमियम पर करोबार कर रहे हैं।

Shivam Shukla
अपडेटेड6 Aug 2025, 04:32:56 PM IST
हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ
हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ

Highways Infrastructure Limited IPO Day 2: मंगलवार को हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आईपीओ खुलने के बाद से इसे शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन विंडो ओपन होने के कुछ ही घंटों में यह पूरी तरह से बुक हो गया। पहले दिन इसे 27.04 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, अब तक यह 43.38 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। नेशनल स्टॉक एक्चसेंज (NSE) के डेटा के मुताबिक, इन्वेस्टर्स ने 43.38 करोड़ शेयरों के लिए अप्लाई किया, जबकि 1.60 करोड़ शेयरों के लिए इश्यू ओपन हुआ है।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
6 Aug 2025, 04:32:56 PM IST

अब तक 65 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO

Highway Infrastructure IPO Day 2 Live: हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ को अब तक 65 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 6.30 गुना बुक किया गया, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के सेगमेंट में 67.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसके अलावा, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 85.26 बोलियां हासिल हुईं।

6 Aug 2025, 02:57:05 PM IST

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की ये सब्सिडरी कंपनी

कंपनी की ओर से दाखिल RHP के मुताबिक, हाईवे एंड टंडन टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड (HTTPL) हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी कंपनी है। यह रोड़ और हाईवे के इंट्रा पॉइंट्स पर टोल, सेस और सर्विस चार्ज वसूलने का काम करती है। टोल कलेक्शन के अलावा, HTTPL सरकारी, अर्ध-सरकारी, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण और विकास भी करता है। इन

6 Aug 2025, 12:32:33 PM IST

यहां खर्च होगा IPO का पैसा

कंपनी ने बताया कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए जुटाए गई रकम कंपनी की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

6 Aug 2025, 12:30:12 PM IST

IPO के लिए ये है बुक-रनिंग लीड मैनेजर

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ के लिए पैंटोमैथ बुक-रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज इस इश्यू का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

6 Aug 2025, 11:38:09 AM IST

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ जीएमपी

GMP ट्रैक करने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक, बुधवार को हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 54 फीसदी या 38 रुपये है। यानी, इसके शेयर सेकेंड्री मार्केट में इश्यू प्राइस 70 रुपये से 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

6 Aug 2025, 11:35:07 AM IST

हाईवे इन्फ्रा प्राइस बैंड और लॉट साइज

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड IPO के लिए 60-70 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड सेट किया गया है। वहीं, निवेशकों को आईपीओ बुक करने के लिए कम से कम 211 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, जबकि 211 के गुणज में अधिक शेयरों के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

6 Aug 2025, 11:12:23 AM IST

दो हिस्सों में बंटा है आईपीओ

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ दिन 2 लाइव: हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ 97.5 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 32.5 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। कुल मिलाकर कंपनी 130 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़मार्केटHighway Infrastructure IPO Day 2 Live: अब तक 65 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP 54% ऊपर
More
बिजनेस न्यूज़मार्केटHighway Infrastructure IPO Day 2 Live: अब तक 65 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP 54% ऊपर

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.