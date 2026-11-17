Smallcap Stocks Surge: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 17 नवंबर को लगातार दूसरे दिन तेजी जारी है। 100 रुपये से कम कीमत वाले एक स्मॉल-कैप शेयर में खूब हलचल देखने को मिली है। आज के कारोबारी सत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी Highway Infrastructure Ltd के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। दिन की शुरुआत में यह शेयर 76.90 रुपये के लेवल पर फ्लैट खुला, लेकिन घंटों में ही 4.50 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाकर 80.74 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इस तेजी के साथ ही कंपनी के शेयर ने अपने 52-हफ्ते का नया रिकॉर्ड उच्च स्तर भी छू लिया।

आखिर क्यों रॉकेट बने शेयर? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि Highway Infrastructure के शेयरों में आई इस एकतरफा तेजी के पीछे चार बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। SEBI-रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा, "कंपनी को लगातार मिल रहे बड़े ऑर्डर, कॉर्पोरेट लेवल पर लिए गए अहम फैसले और मजबूत वित्तीय नतीजों ने निवेशकों का भरोसा जीता है। कंपनी ने हाल ही में प्रेफरेंशियल रूट के जरिए 409 करोड़ रुपये की कैपिटल की योजना पर काम किया है। इसके साथ ही, कंपनी ने इंदौर स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर अपना विस्तार भी किया है। मजबूत ऑर्डर फ्लो और इन रणनीतिक कदमों के तालमेल ने स्टॉक में खरीदारी कई गुना बढ़ी है।"

कंपनी को मिले कई बड़े ऑर्डर बता दें कि अक्टूबर 2026 में इस स्मॉल-कैप कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से टोल कलेक्शन के दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 431.86 करोड़ रुपये है। अगर सितंबर और अक्टूबर 2026 के कुल आंकड़ों पर नजर डालें, तो कंपनी ने टोलिंग और एक्सप्रेसवे से जुड़े 431.86 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए हैं। इसमें से 245 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बेहद व्यस्त हाईवे कॉरिडोर से जुड़े हैं।

निवेशकों के लिए क्या है अगला टार्गेट? KC Securities के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम ओझा ने इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करते हुए अहम स्तर बताए हैं। ओझा के मुताबिक, शेयर ने 79 रुपये के लेवल पर एक मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है और यह जल्द ही 88 रुपये के लेवल को छूने के लिए तैयार दिख रहा है। हालांकि,88 रुपये के पास इस स्टॉक को एक नए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर शेयर इस लेवल को पार कर ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो यह 95 रुपये के टार्गेट के करीब पहुंच सकता है।