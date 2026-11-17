Smallcap Stocks Surge: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 17 नवंबर को लगातार दूसरे दिन तेजी जारी है। 100 रुपये से कम कीमत वाले एक स्मॉल-कैप शेयर में खूब हलचल देखने को मिली है। आज के कारोबारी सत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी Highway Infrastructure Ltd के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। दिन की शुरुआत में यह शेयर 76.90 रुपये के लेवल पर फ्लैट खुला, लेकिन घंटों में ही 4.50 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाकर 80.74 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इस तेजी के साथ ही कंपनी के शेयर ने अपने 52-हफ्ते का नया रिकॉर्ड उच्च स्तर भी छू लिया।

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आखिर क्यों रॉकेट बने शेयर? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि Highway Infrastructure के शेयरों में आई इस एकतरफा तेजी के पीछे चार बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। SEBI-रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा, "कंपनी को लगातार मिल रहे बड़े ऑर्डर, कॉर्पोरेट लेवल पर लिए गए अहम फैसले और मजबूत वित्तीय नतीजों ने निवेशकों का भरोसा जीता है। कंपनी ने हाल ही में प्रेफरेंशियल रूट के जरिए 409 करोड़ रुपये की कैपिटल की योजना पर काम किया है। इसके साथ ही, कंपनी ने इंदौर स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर अपना विस्तार भी किया है। मजबूत ऑर्डर फ्लो और इन रणनीतिक कदमों के तालमेल ने स्टॉक में खरीदारी कई गुना बढ़ी है।"

कंपनी को मिले कई बड़े ऑर्डर बता दें कि अक्टूबर 2026 में इस स्मॉल-कैप कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से टोल कलेक्शन के दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 431.86 करोड़ रुपये है। अगर सितंबर और अक्टूबर 2026 के कुल आंकड़ों पर नजर डालें, तो कंपनी ने टोलिंग और एक्सप्रेसवे से जुड़े 431.86 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए हैं। इसमें से 245 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बेहद व्यस्त हाईवे कॉरिडोर से जुड़े हैं।

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निवेशकों के लिए क्या है अगला टार्गेट? KC Securities के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम ओझा ने इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करते हुए अहम स्तर बताए हैं। ओझा के मुताबिक, शेयर ने 79 रुपये के लेवल पर एक मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है और यह जल्द ही 88 रुपये के लेवल को छूने के लिए तैयार दिख रहा है। हालांकि,88 रुपये के पास इस स्टॉक को एक नए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर शेयर इस लेवल को पार कर ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो यह 95 रुपये के टार्गेट के करीब पहुंच सकता है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।