PSU Stock Rally: मुनाफे में 182% उछाल से सरकारी मेटल स्टॉक में तूफानी तेजी, चंद मिनटों में निवेशकों ने कमाए ₹2,945 करोड़

Hindustan Copper Ltd Share Price Surge: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 12 नवंबर को कामकाज शुरू होते ही सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Ltd) के शेयर में भारी हलचल देखने को मिली है। आज सुबह कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के दम पर इसके शेयरों में 7 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह स्टॉक उछलकर 466.8 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। बाजार खुलने के चंद मिनटों के भीतर ही इस तेजी ने कंपनी के मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण में लगभग 2,945 करोड़ रुपये का इजाफा कर दिया।

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हिंदुस्तान कॉपर Q2 रिजल्ट्स 2026 हिंदुस्तान कॉपर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 182 प्रतिशत बढ़कर 518 करोड़ रुपये के पार निकल गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा केवल 184 करोड़ रुपये था। अगर पिछली तिमाही यानी अप्रैल-जून (Q1 FY27) से तुलना करें, तब भी कंपनी के मुनाफे में 47 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। यह उस समय 352 करोड़ रुपये रहा था। मुनाफे के साथ-साथ कंपनी के रेवेन्यू में भी भारी उछाल आया है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 64 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 1,175 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 718 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 936.5 करोड़ रुपये थी।

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मुनाफे में क्यों हुई इतनी बढ़ोतरी? कंपनी के मुनाफे में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण खर्चों पर बेहतर कंट्रोल रहा है। रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान कच्चे माल की लागत सालाना आधार पर 31 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 40.87 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का कुल खर्च केवल 8 प्रतिशत बढ़कर 520 करोड़ रुपये तक ही सीमित रहा।

कंपनी ने कर्मचारियों के फायदे से जुड़े खर्चों और अन्य ऑपरेशंस कॉस्ट में कटौती कर अपनी कमाई को सीधा मुनाफे में बदला है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में आगे बताया कि असर प्रति शेयर आय (EPS) पर भी दिखा। यह एक साल पहले के 1.89 रुपये और पिछली तिमाही के 3.64 रुपये से उछलकर 5.36 रुपये के स्तर पर पहुंच गई।

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लॉन्ग टर्म में निवेशक हुए मालामाल गौरतलब है कि सुबह की जोरदार बढ़त के बाद बाजार में थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली, लेकिन शेयर मजबूती के साथ टिका रहा। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे यह स्टॉक 4 प्रतिशत की बढ़त के साथ 453 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहा था। हालिया उतार-चढ़ाव पर नजर डालें, तो पिछले एक हफ्ते में इस शेयर ने 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की है, हालांकि एक महीने में इसमें 4 प्रतिशत और साल 2026 में अब तक 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

वहीं, बीते एक साल में हिंदुस्तान कॉपर ने 33 प्रतिशत से ज्यादा का सकारात्मक रिटर्न दिया है। इसके अलावा, लॉन्ग टर्म के निवेशकों को इसने मालामाल किया है। पिछले तीन सालों में 202 प्रतिशत और पांच सालों में 256 प्रतिशत से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।