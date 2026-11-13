Hitachi Energy Share Price: नतीजों के बाद रॉकेट बना शेयर, 1 दिन में ₹3,500 उछला भाव, ब्रोकरेज ने बढ़ाया टार्गेट

Hitachi Energy India Share Price: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार को एनर्जी सेक्टर के एक दिग्गज शेयर ने निवेशकों को जमकर मुनाफा कराया है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद हिताची एनर्जी इंडिया (Hitachi Energy India) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुक्रवार, 13 नवंबर के शुरुआती कारोबार में ही यह शेयर 12 फीसदी से ज्यादा उछल गया। कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे, जिसका असर आज बाजार में देखने को मिल रहा है।

एक दिन में 3500 से ज्यादा चढ़ा भाव गुरुवार को NSE पर हिताची एनर्जी का शेयर 28,545 रुपये पर बंद हुआ था। शुक्रवार को मजबूत डिमांड के चलते यह 29,990 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 12.3 फीसदी की छलांग लगाकर 32,070 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। दोपहर करीब 12:28 बजे यह 12.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 32,030 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था। पिछले एक साल में (YTD) यह स्टॉक निवेशकों को 72 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, हालांकि पिछले तीन महीनों में इसमें करीब 10 फीसदी की गिरावट देखी गई थी।

रेवेन्यू में 63% की मजबूत ग्रोथ सितंबर 2026 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 318.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 264.4 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का टोटल रेवेन्यू 63.5 फीसदी की भारी बढ़ोतरी के साथ 2,996.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस तिमाही में कंपनी को 4,120.8 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 85.9 फीसदी ज्यादा हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास कुल पेंडिंग ऑर्डर 33,335.4 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टार्गेट कंपनी की तरफ से शानदार नतीजे पेश करने के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स इस शेयर पर बुलिश हैं। जेफरीज (Jefferies) ने शेयर पर Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए 45,790 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है। जेफरीज का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड आधुनिकीकरण और डेटा सेंटर की डिमांड से कंपनी को साल 2035 तक साफ ग्रोथ विजिबिलिटी मिल रही है।

वहीं,नोमुरा (Nomura) ने भी 40,030 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है। नोमुरा के मुताबिक, फॉरेक्स और कमोडिटी नुकसान को हटा दें तो कंपनी का EBITDA अनुमान से 7 फीसदी बेहतर रहा है। इसके अलावा,जेपी मॉर्गन (JPMorgan) ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 39,000 रुपये का टार्गेट तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC), बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और डेटा सेंटर के लिए प्लग-एंड-प्ले सॉल्यूशंस में कंपनी की एक्सपर्टीज इसे बाजार के अन्य प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे रखती है।