Hitachi Energy Share Price: नतीजों के बाद रॉकेट बना शेयर, 1 दिन में ₹3,500 उछला भाव, ब्रोकरेज ने बढ़ाया टार्गेट

Hitachi Energy India Share Price: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार को एनर्जी सेक्टर के एक दिग्गज शेयर ने निवेशकों को जमकर मुनाफा कराया है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद हिताची एनर्जी इंडिया (Hitachi Energy India) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुक्रवार, 13 नवंबर के शुरुआती कारोबार में ही यह शेयर 12 फीसदी से ज्यादा उछल गया। कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे, जिसका असर आज बाजार में देखने को मिल रहा है।

Advertisement

एक दिन में 3500 से ज्यादा चढ़ा भाव गुरुवार को NSE पर हिताची एनर्जी का शेयर 28,545 रुपये पर बंद हुआ था। शुक्रवार को मजबूत डिमांड के चलते यह 29,990 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 12.3 फीसदी की छलांग लगाकर 32,070 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। दोपहर करीब 12:28 बजे यह 12.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 32,030 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था। पिछले एक साल में (YTD) यह स्टॉक निवेशकों को 72 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, हालांकि पिछले तीन महीनों में इसमें करीब 10 फीसदी की गिरावट देखी गई थी।

रेवेन्यू में 63% की मजबूत ग्रोथ सितंबर 2026 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 318.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 264.4 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का टोटल रेवेन्यू 63.5 फीसदी की भारी बढ़ोतरी के साथ 2,996.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस तिमाही में कंपनी को 4,120.8 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 85.9 फीसदी ज्यादा हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास कुल पेंडिंग ऑर्डर 33,335.4 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

Advertisement

ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टार्गेट कंपनी की तरफ से शानदार नतीजे पेश करने के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स इस शेयर पर बुलिश हैं। जेफरीज (Jefferies) ने शेयर पर Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए 45,790 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है। जेफरीज का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड आधुनिकीकरण और डेटा सेंटर की डिमांड से कंपनी को साल 2035 तक साफ ग्रोथ विजिबिलिटी मिल रही है।

वहीं,नोमुरा (Nomura) ने भी 40,030 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है। नोमुरा के मुताबिक, फॉरेक्स और कमोडिटी नुकसान को हटा दें तो कंपनी का EBITDA अनुमान से 7 फीसदी बेहतर रहा है। इसके अलावा,जेपी मॉर्गन (JPMorgan) ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 39,000 रुपये का टार्गेट तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC), बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और डेटा सेंटर के लिए प्लग-एंड-प्ले सॉल्यूशंस में कंपनी की एक्सपर्टीज इसे बाजार के अन्य प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे रखती है।

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।