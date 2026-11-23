HMA Agro Stock Price Today: आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट है। दोपहर 1 बजे तक के इंट्राडे ट्रेड में सेंसेक्स 1,000 से ज्यादा जबकि निफ्टी करीब 350 पॉइंट टूट गया। इस भारी बिकवाली के माहौल में भी निवेशक जिन शेयरों पर टूट पड़े, उनमें एक एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का शेयर भी है। इस शेयर ने आज 20% तक की बढ़त हासिल की और 40.69 रुपये के नए भाव को छू लिया।

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एचएमए एग्रो के शेयरों में दो दिनों से जबर्दस्त रैली मीट प्रॉडक्ट्स के कारोबार की कंपनी एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयरों में बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ही भारी खरीदारी हुई। एनएसई पर इस शेयर में 2,68,998 ट्रेड में 373.29 करोड़ रुपये मूल्य के करीब 11.30 करोड़ शेयरों की खरीद-बिक्री हुई। इस कारण शुक्रवार को इस शेयर का भाव 15.57% चढ़ गया।

फिर नए सप्ताह की शुरुआत हुई तो आज सोमवार को भी इस शेयर में रैली बनी रही और इसने 52 वीक हाई का नया रिकॉर्ड बना लिया। दोपहर 1.12 बजे तक एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के 412.48 रुपये मूल्य के 10.93 करोड़ शेयर हाथ बदल चुके थे। आम तौर पर इस शेयर में हजारों में ट्रेड हुआ करता है।

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34.62 रुपये से सीधा 40.69 रुपये का 52 वीक हाई

DATE OPEN HIGH LOW PREV. CLOSE CLOSE 52 WEEK HIGH 52 WEEK LOW VOLUME VALUE NO. OF TRADES 20-Nov-2026 29.34 34.62 28.51 29.34 33.91 34.62 19.09 11,29,70,399 3,73,29,26,710.90 2,68,998 19-Nov-2026 27.07 29.85 26.62 26.88 29.34 34.24 19.09 1,05,87,166 30,18,91,538.17 32,809 18-Nov-2026 26.85 27.5 26.42 26.87 26.88 34.24 19.09 16,47,381 4,45,73,370.18 3,824 17-Nov-2026 26.09 27.34 26 26.09 26.87 34.24 19.09 19,69,641 5,23,52,781.37 6,592 16-Nov-2026 27.67 27.67 26 27.4 26.09 34.24 19.09 9,31,023 2,46,50,751.07 3,568 13-Nov-2026 27.2 27.75 26.78 27.23 27.4 34.24 19.09 8,37,581 2,28,25,517.38 3,092 12-Nov-2026 27.58 27.69 26.8 27.35 27.23 34.24 19.09 14,91,743 4,05,21,360.97 3,279 11-Nov-2026 27.11 28.92 27.04 27.08 27.35 34.24 19.09 20,20,342 5,56,76,800.49 4,945 09-Nov-2026 27.57 27.77 26.9 27.93 27.08 34.24 19.09 8,65,675 2,35,48,680.97 3,706 08-Nov-2026 27.5 28.45 27 27.08 27.93 34.24 19.09 25,07,285 6,97,50,119.11 5,055 06-Nov-2026 27.7 27.7 26.41 27.3 27.08 34.24 19.09 13,99,344 3,76,52,095.20 3,846 05-Nov-2026 28.5 28.66 27.1 28.47 27.3 34.24 19.09 28,35,546 7,86,41,983.51 8,376 04-Nov-2026 25.01 30.1 25 25.09 28.47 34.24 19.09 1,90,53,652 55,01,67,606.80 44,465 03-Nov-2026 25.28 25.9 24.72 25.16 25.09 34.24 19.09 55,71,532 14,09,73,123.67 15,286 02-Nov-2026 25.07 25.6 24.62 24.86 25.16 34.24 19.09 15,75,843 3,98,26,424.14 3,213 30-Oct-2026 24.3 25.09 23.99 24.43 24.86 34.24 19.09 16,34,263 4,00,79,437.81 3,919 29-Oct-2026 24.01 24.55 23.77 24.01 24.43 34.24 19.09 5,60,617 1,36,06,942.56 1,481 28-Oct-2026 24 24.25 23.51 23.61 24.01 34.24 19.09 3,48,582 83,21,619.07 1,757 27-Oct-2026 23.2 24.49 23 23.38 23.61 34.24 19.09 5,05,194 1,18,75,193.36 1,850 26-Oct-2026 23.82 23.82 23.07 23.42 23.38 34.24 19.09 5,91,586 1,38,06,193.78 2,057 23-Oct-2026 24.02 24.34 23 24.02 23.42 34.24 19.09 8,25,876 1,93,08,889.46 2,743

क्या अब खरीद सकते हैं एचएमए एग्रो के शेयर? 4 जुलाई, 2023 को शेयर बाजार में लिस्ट हुए इस शेयर का रिटर्न टाइमलाइन हरा-हरा ही है। एक वर्ष में इसने 22.91%, इस वर्ष अब तक 32.06%, बीते एक महीने में 66.74% जबकि एक सप्ताह में 49.67% का रिटर्न दिया है। केसी सिक्यॉरिटीज में रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम ओझा कहते हैं कि एचएमए एग्रो के शेयरों का भाव 56 रुपये तक पहुंच सकता है।

उन्होंने कहा कि इस शेयर के लिए 42 रुपये का इमेडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसने 42 रुपये से ज्यादा का भाव पा लिया तो यह 48 रुपये के भाव तक पहुंच सकता है और वहां से ऊपर चढ़ने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर शेयर ने यह लेवल भी पार कर लिया तो 56 रुपये तक का स्तर छू सकता है। ओझा ने कहा कि जिन लोगों के पास एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, वो 33 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 56 रुपये का टार्गेट प्राइस रखें।

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यानी, जिनके पास यह शेयर नहीं है, वो इसके 42 रुपये का स्तर छूने का इंतजार करें। हालांकि, जो हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, वो अब भी इस शेयर पर दांव लगा सकते हैं। ऐसे निवेशक अभी एंट्री लेकर हर डीप पर शेयर जोड़ते रह सकते हैं। ओझा ने स्पष्ट किया कि कोई भी नया पोजिशन लेने पर 33 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है।

सितंबर तिमाही में जबर्दस्त नतीजे एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज को सितंबर तिमाही में 2,770 करोड़ रुपये की कुल आय हुई। इस तिमाही में कंपनी ने 108.4 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ जबकि 81.1 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। कंपनी के जून तिमाही में ये आंकड़े क्रमशः 2,140 करोड़, 42.7 करोड़ और 31.9 करोड़ रुपये रहे थे। यानी कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले कुल आय में 29.43%, कर पूर्व लाभ में 153.86% जबकि शुद्ध लाभ में 154.23% की बड़ी वृद्धि दर्ज की है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।