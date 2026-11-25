Zerodha vs HDFC SKY Brokerage Charges: अगर आप भी भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और इसके लिए किसी अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो अकाउंट खोलने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्ज निवेशकों का मुनाफा घटा देते हैं।
बाजार में Zerodha और HDFC SKY जैसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जो निवेशकों को अलग-अलग सुविधाएं देते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में ब्रोकरेज कितना लगता है, डीमैट अकाउंट का सालाना चार्ज क्या है और ट्रेडिंग के लिए कौन-कौन से टूल्स मिलते हैं? जो आपके ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं।
अगर आप डिलीवरी में शेयर खरीदकर लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो Zerodha में इस पर कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। वहीं HDFC SKY में इक्विटी डिलीवरी पर अधिकतम 20 रुपये प्रति ऑर्डर की फीस है। हालांकि, इंट्राडे और F&O ट्रेडिंग में दोनों प्लेटफॉर्म ब्रोकरेज लेते हैं।
दोनों प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन अकाउंट खोलने की फीस जीरो है। हालांकि, डीमैट अकाउंट के सालाना मेंटेनेंस चार्ज लगता है।HDFC SKY में पहले साल डीमैट AMC फ्री है। इसके बाद सालाना 240 रुपये का शुल्क बताया गया है। वहीं Zerodha में भी पहले साल AMC नहीं लगता, जबकि इसके बाद सामान्य डीमैट अकाउंट के लिए 300 रुपये सालाना और उस पर GST देना होता है। इसलिए निवेशकों को अकाउंट खोलने के शुरुआती खर्च के साथ आगे लगने वाले सालाना शुल्क को भी ध्यान में रखना चाहिए।
|पैरामीटर
|HDFC SKY
|Zerodha
|अकाउंट ओपनिंग चार्ज
|₹0
|₹0 (ऑनलाइन)
|डीमैट AMC
|पहला साल फ्री, उसके बाद ₹240 सालाना
|पहला साल फ्री, उसके बाद ₹300 + GST सालाना (पात्र BSDA खातों पर छूट)
|इंट्राडे और F&O ब्रोकरेज
|अधिकतम ₹20 प्रति ऑर्डर
|₹20 या 0.03%, जो कम हो
|इक्विटी डिलीवरी
|अधिकतम ₹20 प्रति ऑर्डर
|₹0
|मार्जिन ट्रेडिंग (MTF)
|उपलब्ध
|उपलब्ध
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।