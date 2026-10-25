Bombay Coated IPO: 1 लॉट के लिए कितने रुपये चाहिए? जानिए बॉम्बे कोटेड के आईपीओ का प्राइस बैंड और लॉट साइज

Bombay Coated & Special Steels IPO: जियो के बाद अगर आप किसी आईपीओ में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड का आईपीओ 29 अक्टूबर से निवेश के लिए खुलने जा रहा है। कंपनी इस इश्यू के जरिए 183.06 करोड़ रुपये जुटाएगी। आइए जानते हैं कि अगर आप इस आईपीओ में पैसे डालते हैं, तो इसके लिए आपको कितने रुपये चाहिए होंगे।
|Bombay Coated & Special Steels का आईपीओ
|तारीख
|आईपीओ खुलेगा
|29 अक्टूबर
|बोली लगाने की आखिरी तारीख
|2 नवंबर
|शेयर अलॉटमेंट
|3 नवंबर
|संभावित लिस्टिंग
|5 नवंबर
कंपनी का प्लान है कि आईपीओ से मिलने वाली रकम में से 125 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कुछ कर्ज का समय से पहले भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, 15.7 करोड़ रुपये सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मौजूदा लीज व्यवस्था के तहत पूंजीगत उपकरणों के अधिग्रहण की लागत चुकाने में खर्च किए जाएंगे। बची हुई रकम सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगी।
अगर आप इस आईपीओ के लिए बोली लगाते हैं, तो इसक लिए आपको करीब 15000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। आईपीओ का प्राइस बैंड 78 से 82 रुपये प्रति शेयर है और एक लॉट में 182 शेयर रखे गए हैं। इस हिसाब से ऊपरी प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए निवेशक को 14,924 रुपये लगाने होंगे।
|निवेशक कैटेगरी
|आरक्षित शेयर
|क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs, एंकर सहित)
|1,11,62,195
|नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs)
|33,48,659
|रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RIIs)
|78,13,537
|कुल शेयर
|2,23,24,391
2019 में स्थापित बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स एक स्टील प्रोसेसिंग सेंटर है। कंपनी स्टील कॉइल को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजारकर ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक वैल्यू-एडेड उत्पाद तैयार करती है। इन प्रक्रियाओं में स्लिटिंग, तय लंबाई में स्टील काटना, शीयरिंग और उभार बनाने जैसे काम शामिल हैं।
उपलब्ध ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आंकड़ों के मुताबिक, 24 अक्टूबर को इस आईपीओ का प्रीमियम 8 रुपये दर्ज किया गया था। इससे पहले 23 अक्टूबर को ये गिरकर 5 रुपये पर आ गया है। बता दें कि जीएमपी सिर्फ अनौपचारिक बाजार का संकेत है। ये समय के साथ बदल सकता है और इससे शेयर की लिस्टिंग पर होने वाले वास्तविक मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती है।
Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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