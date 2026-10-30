BLS Polymers IPO Single Lot Profit Calculator: बीएलएस पॉलिमर्स के 1 लॉट से कितना हो सकता है फायदा? GMP पहुंचा 67 के पार

BLS Polymers IPO Single Lot Profit Calculator: जियो के बाद एक और आईपीओ अपने जीएमपी के लिए चर्चा में बना हुआ है। BLS Polymers IPO में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। आज भी इसका जीएमपी 51 से बढ़कर 68 पर पहुंच गया है। रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे जीएमपी को देखते हुए आईपीओ निवेशक सिंगल लॉट का मुनाफा कैलकुलेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि BLS Polymers IPO का सिंगल लॉट खरीदने वाले निवेशक को आज के जीएमपी के अनुसार कितना मुनाफा हो सकता है।
BLS Polymers IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल ₹68 बताया जा रहा है। वहीं कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹142 से ₹150 प्रति शेयर तय किया था। अगर अपर प्राइस बैंड पर आज के जीएमपी को जोड़ा जाए, तो अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹218 बनती है। वहीं कंपनी का एक लॉट 100 शेयरों का है। ऐसे में एक लॉट पर ₹6,800 रुपये का मुनाफा हो सकता है।
नोट- GMP अनौपचारिक बाजार का संकेत है। यह शेयर की वास्तविक लिस्टिंग कीमत की गारंटी नहीं देता। लिस्टिंग के दिन शेयर इससे ऊपर या नीचे भी खुल सकता है।
BLS Polymers के IPO के एक लॉट में 100 शेयर हैं। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड ₹142 से ₹150 रखा है। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को ₹15,000 लगाने होंगे।
|BLS Polymers IPO
|गणना
|IPO का अपर प्राइस बैंड
|₹150
|एक लॉट में शेयर
|100
|एक लॉट की निवेश राशि
|₹15,000
|मौजूदा GMP
|₹68
|अनुमानित लिस्टिंग प्राइस
|₹218
|एक लॉट की अनुमानित वैल्यू
|₹21,800
|संभावित मुनाफा
|₹6,800
बता दें कि कंपनी के आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन यानी 29 अक्टूबर को यह इश्यू कुल 241.22 गुना सब्सक्राइब हुआ।
बता दें कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) की ओर से देखने को मिली। इस कैटेगरी में आईपीओ 559.20 गुना सब्सक्राइब हुआ।
BLS Polymers IPO के लिए सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 तक चली थी। अब निवेशकों की नजर अलॉटमेंट और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग पर है। कंपनी के मुताबिक, 30 अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट होना है। वहीं 3 नवंबर 2026 को NSE और BSE पर शेयरों की लिस्टिंग होनी है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.