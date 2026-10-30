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BLS Polymers IPO Single Lot Profit Calculator: बीएलएस पॉलिमर्स के 1 लॉट से कितना हो सकता है फायदा? GMP पहुंचा 67 के पार

BLS Polymers IPO Allotment Date and Time: अगर आपने BLS Polymers के IPO में सिंगल लॉट खरीदा है, तो आज के जीएमपी के अनुसार आपको मोटा मुनाफा हो सकता है। आज BLS Polymers का GMP 51 से बढ़कर 68 पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि कितना मुनाफा हो सकता है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड30 Oct 2026, 01:22 PM IST
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BLS Polymers के आईपीओ के सिंगल लॉट पर कितना हो सकता है फायदा?
BLS Polymers के आईपीओ के सिंगल लॉट पर कितना हो सकता है फायदा?(AI generated image for representational purposes only)
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BLS Polymers IPO Single Lot Profit Calculator: जियो के बाद एक और आईपीओ अपने जीएमपी के लिए चर्चा में बना हुआ है। BLS Polymers IPO में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। आज भी इसका जीएमपी 51 से बढ़कर 68 पर पहुंच गया है। रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे जीएमपी को देखते हुए आईपीओ निवेशक सिंगल लॉट का मुनाफा कैलकुलेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि BLS Polymers IPO का सिंगल लॉट खरीदने वाले निवेशक को आज के जीएमपी के अनुसार कितना मुनाफा हो सकता है।

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1 लॉट पर कितनी कमाई की संभावना?

BLS Polymers IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल 68 बताया जा रहा है। वहीं कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 142 से 150 प्रति शेयर तय किया था। अगर अपर प्राइस बैंड पर आज के जीएमपी को जोड़ा जाए, तो अनुमानित लिस्टिंग कीमत 218 बनती है। वहीं कंपनी का एक लॉट 100 शेयरों का है। ऐसे में एक लॉट पर 6,800 रुपये का मुनाफा हो सकता है।

नोट- GMP अनौपचारिक बाजार का संकेत है। यह शेयर की वास्तविक लिस्टिंग कीमत की गारंटी नहीं देता। लिस्टिंग के दिन शेयर इससे ऊपर या नीचे भी खुल सकता है।

कितने का मिला था BLS Polymers के IPO का एक लॉट?

BLS Polymers के IPO के एक लॉट में 100 शेयर हैं। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 142 से 150 रखा है। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को 15,000 लगाने होंगे।

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BLS Polymers IPO Single Lot Profit Calculator: एक लॉट पर कितनी होगी कमाई?

BLS Polymers IPOगणना
IPO का अपर प्राइस बैंड 150
एक लॉट में शेयर100
एक लॉट की निवेश राशि 15,000
मौजूदा GMP 68
अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 218
एक लॉट की अनुमानित वैल्यू 21,800
संभावित मुनाफा 6,800

बता दें कि कंपनी के आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन यानी 29 अक्टूबर को यह इश्यू कुल 241.22 गुना सब्सक्राइब हुआ।

BLS Polymers IPO का निवेशकों की अलग-अलग कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन

  • कैटेगरी: 200.25 गुना
  • NII कैटेगरी: 559.20 गुना
  • रिटेल कैटेगरी: 128.36 गुना

बता दें कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) की ओर से देखने को मिली। इस कैटेगरी में आईपीओ 559.20 गुना सब्सक्राइब हुआ।

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कब होगी BLS Polymers के IPO की लिस्टिंग?

BLS Polymers IPO के लिए सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 तक चली थी। अब निवेशकों की नजर अलॉटमेंट और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग पर है। कंपनी के मुताबिक, 30 अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट होना है। वहीं 3 नवंबर 2026 को NSE और BSE पर शेयरों की लिस्टिंग होनी है।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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